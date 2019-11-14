В МТПП обсудили эффективность социального инвестирования

На площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) состоялось заседание экспертного совета Гильдии Устойчивого развития, КСО и социального предпринимательства при МТПП, посвящённое обсуждению социального инвестирования. Как пояснила в эфире НСН председатель Гильдии Анна Золоторевская, необходимо формирование социальной отрасли с простыми и понятными стандартами по отчёту.

«У нас очень много выдаётся субсидий, много выдаётся грантов на социальное предпринимательство, на проекты НКО. Но без подсчёта эффекта возврата социальных инвестиций, то есть сколько дали денег, какие получатели получили услуги, насколько это эффективно. Если мы будем знать, что это эффективно, значит, мы будем это направление ещё финансировать», — сказала Золоторевская.

Напомним, ранее в Московской торгово-промышленной палате обсудили качества капремонта в столичных многоквартирных дома. Как писала НСН, завершение программы капремонта намечено на период не ранее 2044 года. По программе капитальный ремонт будет проведен в 27 тысячах 920 домах. В настоящее время капремонт получили 6 тысяч домов.

