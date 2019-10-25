В Москве появится Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии

В Московской торгово-промышленной палате состоялось учредительное заседание Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды при МТПП.

Инициаторами создания новой общественной структуры МТПП выступила

Ассоциация «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии». Они считают, что создание Гильдии позволит организовать работу по консолидации отраслевого бизнес – сообщества, а также повышению уровня профессионального мастерства и качества услуг в данной сфере в Москве и в России в целом.

Возглавить Гильдию предстоит Каринэ Лазаревой. - Президенту Московского Международного Фестиваля "Moscow Flower Show". Ранее Каринэ Хрисофоровна работала заместителем директора Парка «Зарядье».

Решение учредительного собрания предстоит утвердить Правлению МТПП на своем ближайшем заседании.



