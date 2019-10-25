В Москве состоялась выставка артефактов царской России

Директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова отметил, что дореволюционные предприниматели имели общее свойство – очень любили свое дело. В связи с чем обращали пристальное внимание на конкуренцию как в России, так и в Европе.

«Мы и сейчас пользуемся тем наследием, объектами, которые бизнес-элита того времени строила для города. Например, мы знаем, что Третьяков был меценатом и благотворителем. Но ведь в первую очередь, он был и бизнесменом, его дело позволило ему оставить такое наследие. Продукцию предпринимателей той эпохи отличало безупречное качество», - пояснила Смирнова.

Для иллюстрации связи дореволюционных предпринимателей с потребителями она привела в пример всеобщий русский календарь 1912 года с портретом императора, который был напечатан в типографии Сытина.

«В издательство Сытина писали письма. Он первый придумал формат отрывных календарей и запустил их производство. В письмах были заявки, что напечатать – на последней странице предприниматель оставлял контакты типографии и просил писать пожелания, что покупатель хотел бы видеть на страницах календаря», - рассказала Надежда Смирнова.

По ее словам, пожелания были разнообразными – от таблицы умножения для детей, до отчетов Госдумы и ответов по расходованию бюджетных средств.

Организатором проекта является Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

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