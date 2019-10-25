В Москве состоялась выставка артефактов царской России
В рамках Дней московской конкуренции были представлены экспонаты Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, а также частных коллекционеров Игоря Смиренного и Дмитрия Абрикосова. Участники конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди» познакомились с популярными в конце 19 – начале 20-х веков предметами фабричного производства.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в эфире НСН считает, что знакомство с артефактами дореволюционной России имеет большое значение для понимания природы конкуренции в стране.
В частности на мероприятии были представлены предметы Трехгорной мануфактуры, возраст которых насчитывает 200 лет; кондитерские изделия фабрики «Эйнем»; флаконы из-под духов самого знаменитого российского производителя парфюмерии, косметики и мыла «Брокар и К».
Директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова отметил, что дореволюционные предприниматели имели общее свойство – очень любили свое дело. В связи с чем обращали пристальное внимание на конкуренцию как в России, так и в Европе.
«Мы и сейчас пользуемся тем наследием, объектами, которые бизнес-элита того времени строила для города. Например, мы знаем, что Третьяков был меценатом и благотворителем. Но ведь в первую очередь, он был и бизнесменом, его дело позволило ему оставить такое наследие. Продукцию предпринимателей той эпохи отличало безупречное качество», - пояснила Смирнова.
Для иллюстрации связи дореволюционных предпринимателей с потребителями она привела в пример всеобщий русский календарь 1912 года с портретом императора, который был напечатан в типографии Сытина.
«В издательство Сытина писали письма. Он первый придумал формат отрывных календарей и запустил их производство. В письмах были заявки, что напечатать – на последней странице предприниматель оставлял контакты типографии и просил писать пожелания, что покупатель хотел бы видеть на страницах календаря», - рассказала Надежда Смирнова.
По ее словам, пожелания были разнообразными – от таблицы умножения для детей, до отчетов Госдумы и ответов по расходованию бюджетных средств.
Организатором проекта является Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.
Ранее НСН сообщала, что в ходе стендап-шоу «Конкуренция на все времена» конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди» был представлен именной перстень императора Николая I. Исторический артефакт носит гравировку в честь выдающихся представителей московского купечества: «За здравие трудящихся, в пользу отечества». Золотой перстень подарил сам Николай I в 1833 году лучшему кондитеру Абрикосову,
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