В столице дан старт Дням московской конкуренции

Представители бизнеса, органов власти, лидеры общественного мнения и активные горожане особенно отметили дискуссионные панели: «Рынок закупок: как расти вместе с государством», «Кто и зачем покушается на конкуренцию, и как с этим бороться», а также «Конкуренция на рынке IT: кто делает Москву цифровым городом». А также выступления основателя международной детской школы программирования Coddy Оксаны Селендеевой и главного хедхантера Рунета Алены Владимирской.

В ходе пленарного заседания министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков рассказал, какие возможности для бизнеса и методы контроля предлагает столица, как она работает над развитием добросовестной конкуренции. В частности он отметил, что на сегодняшний день Москва выступает крупнейшим российским заказчиком.

«Только в прошлом году Москва закупила у бизнеса товаров, работ и услуг почти на 1,5 трлн рублей. А за три квартала 2019 года эта цифра уже составила 1,3 трлн рублей. При таких оборотах экономия, достигаемая за счет высокого уровня конкуренции, составляет порядка 120-150 млрд рулей в год. Москва может использовать их для финансирования своих социальных программ», - пояснил Данчинков.

Также в пленарном заседании приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, представители Федеральной антимонопольной службы России, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Главного контрольного управления Москвы.

В рамках конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди» был инициирован интерактивный опрос, который показал, что треть аудитории сомневается в объективности измерения конкуренции. Однако, большинство респондентов заявили о необходимости ее проведения. В связи с этим в Москве планируется создать цифровую платформу, которая будет отображать в онлайн-режиме промежуточные результаты реализации Стандарта развития конкуренции.

Платформы позволит выявлять отрасли, в которых необходимо ввести дополнительные меры для снижения административных барьеров, улучшить условия ведения бизнеса.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов уточнил, что для Москвы являются приоритетным развитие конкуренции на социально значимых рынках

«В частности, рынок образования, социальных услуг, благоустройства городской среды, транспортных услуг и промышленного производства. Привлечение производителей в эти важные сферы позволит обеспечить комфортные условия не только для бизнеса, но и для столичных жителей», - сказал Ефимов.

В завершении первого этапа Дней московской конференции было историческое театральное стендап-шоу о конкуренции в дореволюционной Москве. Геннадий Дёгтев отметил, что Дни московской конкуренции продляться два месяца. В течение которых будут организованы разного рода отраслевые встречи заказчиков, кейс-сессии поставщиков, инвестиционные роуд-шоу, мероприятия для подростковой и студенческой аудитории.



