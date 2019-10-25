Наградной перстень Николая I представили в Москве

Именной перстень императора Николая I был представлен потомком династии самых знаменитых кондитеров царской России на Днях московской конкуренции. Исторический артефакт носит гравировку в честь выдающихся представителей московского купечества: «За здравие трудящихся, в пользу отечества».

Золотой перстень подарил сам Николай I в 1833 году лучшему кондитеру Абрикосову, рассказал потомок династии кондитеров Дмитрий Абрикосов в ходе стендап-шоу «Конкуренция на все времена» конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди».

«Дед хранил перстень как зеницу ока, заворачивая во время революции его в несколько слоев и пряча в тумбочке в коммунальной квартире. Перстень имеет характерный «абрикосовский» размер: он мало кому в пору, но на всех мужчин династии садится как влитой», - рассказал Дмитрий Абрикосов.