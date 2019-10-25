Наградной перстень Николая I представили в Москве
Именной перстень императора Николая I был представлен потомком династии самых знаменитых кондитеров царской России на Днях московской конкуренции. Исторический артефакт носит гравировку в честь выдающихся представителей московского купечества: «За здравие трудящихся, в пользу отечества».
Золотой перстень подарил сам Николай I в 1833 году лучшему кондитеру Абрикосову, рассказал потомок династии кондитеров Дмитрий Абрикосов в ходе стендап-шоу «Конкуренция на все времена» конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди».
«Дед хранил перстень как зеницу ока, заворачивая во время революции его в несколько слоев и пряча в тумбочке в коммунальной квартире. Перстень имеет характерный «абрикосовский» размер: он мало кому в пору, но на всех мужчин династии садится как влитой», - рассказал Дмитрий Абрикосов.
Организатором мероприятий является Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы. Конференция собрала более 1000 участников и порядка 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов власти.
Главной темой мероприятий стало развитие конкуренции под воздействием цифровых инструментов, а также выявление стимулов, которые улучшают бизнес-климат Москвы. Участники на протяжении двух месяцев будут делиться своими собственными кейсами по этим направлениям в формате конференций, мероприятий для студентов и школьников, а также бизнес-встреч.
Ранее НСН сообщала, что в ходе стендап-шоу на Днях московской конкуренции актеры, через короткие скетчи со зрителями, рассказали историю пяти московских предпринимателей, продукция которых была отмечена специальным отличительным знаком Императорского двора. Среди них: текстильная фабрикантка Анна Красильщикова, модельер Надежда Ламанова, чаеторговцы Перловы, парфюмер Анри Брокар и шоколадный король Алексей Абрикосов.
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