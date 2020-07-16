На Савеловской в Москве сдается помещение на 10 лет
В пешей доступности от метро Савеловская в Москве сдается в аренду нежилое помещение на 10 лет. Лот находится на первом этаже двухэтажного здания 1917 года постройки и занимает 112,2 кв метра.
Как отметили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, который является организатором торгов, объект недвижимости имеет свободное функциональное назначение. Оставить заявку на участие в торгах можно до 4 сентября текущего года на Инвестиционном портале столицы. Сами торги за объект по адресу адресу ул.Новослободская, д.54 строение 3 состоятся 10 сентября 2020 года.
Ранее НСН сообщала, что в аукционе на аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на западе столицы в поселке Мещерский, на улице Московской, владение 22 участвовало рекордное количество представителей бизнеса.
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