Опыт развития через городской заказ представят малому и среднему бизнесу
В рамках дискуссионной панели «Рынок закупок: как расти вместе с государством» на Днях московской конкуренции 22 октября участники обсудят актуальные вопросы по рынку закупок через городской заказ – как зайти «с нуля» и начать получать выгоду.
Москва, являясь бизнес-центром России, успешно борется с преградами, которые встают перед предпринимателями в процессе выхода на рынок закупок. В частности, этому способствуют современные интернет-сервисы, разного рода мероприятия для предпринимателей и заказчиков, мастер-классы и семинары.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в эфире НСН рассказал, что на площадке дискуссионной панели «Рынок закупок: как расти вместе с государством» соберутся как представители Департамента города Москвы по конкурентной политике, аналитики и эксперты рынка, так и столичные заказчики и предприниматели. Стороны успешно ведут свою деятельность на рынке городского заказы и готовы делиться собственными лайфхаками о том, как стать благонадежным поставщиком и развиваться с помощью городского заказа.
«Будем говорить о том, каких результатов удалось достичь благодаря комплексной работе, а также о том, как сегодня развивается контрактная система столицы, обсудим в рамках предстоящего мероприятия», - отметил Дёгтев.
Мероприятие состоится в ходе конференции «Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди» на площадке МИА «Россия сегодня». Зарегистрироваться для участия необходимо по ссылке.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции обсудят и развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы более сотни спикеров.
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