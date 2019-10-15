Опыт развития через городской заказ представят малому и среднему бизнесу

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в эфире НСН рассказал, что на площадке дискуссионной панели «Рынок закупок: как расти вместе с государством» соберутся как представители Департамента города Москвы по конкурентной политике, аналитики и эксперты рынка, так и столичные заказчики и предприниматели. Стороны успешно ведут свою деятельность на рынке городского заказы и готовы делиться собственными лайфхаками о том, как стать благонадежным поставщиком и развиваться с помощью городского заказа.

«Будем говорить о том, каких результатов удалось достичь благодаря комплексной работе, а также о том, как сегодня развивается контрактная система столицы, обсудим в рамках предстоящего мероприятия», - отметил Дёгтев.

Мероприятие состоится в ходе конференции «Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди» на площадке МИА «Россия сегодня». Зарегистрироваться для участия необходимо по ссылке.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции обсудят и развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы более сотни спикеров.

