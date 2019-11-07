Медицинские товары и ремонт зданий – самые частые заказы Портала поставщиков
Количество заключенных контрактов с малым бизнесом через Портал поставщиков выросло за десять месяцев 2019 года до 300 тысяч. Чаще всего городские заказчики заключали контракты на поставку медицинских товаров, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений. По каждому из них было подписано порядка 20 тысяч контрактов.
Кроме того, популярны образовательные услуги и поставка строительных товаров.
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и мужественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что по итогам всего года запланировано достичь 45 млрд рублей совокупного объема сделок с представителями малого и среднего бизнеса в рамках Портала поставщиков.
«Цифры подтверждают, что предприниматели все активнее используют этот инструмент, который нам удалось масштабировать практически на все регионы России», - добавил он.
Уже сейчас на Портале работают около 166,5 тысяч поставщиков и, с каждым годом этот показатель растет, также как и активность самих предпринимателей. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Сегодня мы фиксируем на Портале поставщиков в среднем по 7 участников котировочной сессии. Годом ранее этот показатель составлял 6 участников», - уточнил Дёгтев.
Портал поставщиков при помощи автоматизации закупок малого объема способствует повышению конкуренции среди поставщиков. Также платформа позволяет объективно оценить рынок предложений и данные о выполнении обязательств поставщиками по отношению к государственным и коммерческим заказчикам.
Ранее НСН сообщала, что самозанятые граждане также активно участвуют в закупках малого объема, а Портал поставщиков помогает им расширять портфель заказов.
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