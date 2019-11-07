Медицинские товары и ремонт зданий – самые частые заказы Портала поставщиков

Количество заключенных контрактов с малым бизнесом через Портал поставщиков выросло за десять месяцев 2019 года до 300 тысяч. Чаще всего городские заказчики заключали контракты на поставку медицинских товаров, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений. По каждому из них было подписано порядка 20 тысяч контрактов.

Кроме того, популярны образовательные услуги и поставка строительных товаров.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и мужественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что по итогам всего года запланировано достичь 45 млрд рублей совокупного объема сделок с представителями малого и среднего бизнеса в рамках Портала поставщиков.