В Москве пройдет первый в истории квиз о конкуренции для студентов
Первый в истории квиз о конкуренции для студентов «Конкурент-Мотиватор» пройдет в рамках масштабного городского проекта «Дни московской конкуренции» 28 ноября в пространстве «Точка Кипения — Коммуна».
Студенческий квиз «Конкурент-Мотиватор» — это командное состязание в формате «вопрос-ответ», в ходе которого команды из лучших ВУЗов Москвы соревнуются не только в своих знаниях, но и в сообразительности, логике, быстроте реакции и чувстве юмора.
О том, почему подобные проекты важны и актуальны для студенческой среды, рассказал директор центра по связям с общественностью Российского университета транспорта Мария Ермакова.
«В квизе принимают участие студенты совершенно разных специальностей и с разных курсов. Ребята уже готовятся, уточняют, какие темы будут входить в квиз. Основным направлением станет конкуренция и очень хорошо, что она представлена в разных областях - кино, история, музыка и другие. Я уверенна, что те знания и контакты, которое ребята найдут на этом квизе, будут им полезны и в дальнейшем», - сказала Ермакова.
Студенты охотно откликнулись и уже формируют команды для участия в уникальной игре, о том, что именно привлекло молодежь, рассказала капитан команды Национального ядерного университета МИФИ Елизавета Кушнарева.
«Наша команда состоит из первокурсников по специальности экономики и экономической безопасности. Когда мы узнали о квизе, то сразу поняли, что просто обязаны в нем поучаствовать, потому что это вплотную связано с экономикой. Квиз это удобная форма, так как это работа в команде, где кроме демонстрации своих знаний, нужно слушать друг друга, фильтровать идеи и тогда можно добиться результата. Думаю, что на этом мероприятии мы получим массу новых знаний, положительных эмоций и опыт, который обязательно пригодиться нам в дальнейшем. Тем более, что понятие конкуренции перекликается и с форматом квиза, где люди будут соревноваться друг с другом своими интеллектуальными способностями и иными качествами. Это понятие, я считаю, важно не только для нашей профессиональной деятельности, но и для жизни в целом», - пояснила Кушнарева.
Капитан команды Российского нового университета Ирина Ванян также отметила влияние конкуренции на все сферы жизнедеятельности человека.
«Квиз дает новые знания, ведь чтобы подготовиться к нему, нам нужно найти много разной информации, что-то подучить, узнать, спросить. Во-вторых, на квизе можно укрепить коммуникационный навык, потому что для участия в квизе нужно уметь правильно доносить информацию. Участники в команду от нашего вуза набирались с большим энтузиазмом. Так как тема конкуренции интересна, она очень ярко выражена во всех областях жизни и будет всегда встречаться по жизни», - отметила Ванян.
Департамент города Москвы по конкурентной политике продолжает активную работу по развитию молодёжных проектов.
Ранее НСН сообщала, что в рамках «Дней московской конкуренции» состоится городское мероприятие «Текстильный рынок России: конкуренция столетия» и выставка «Ткани Москвы». Посетители увидят уникальные экспонаты Трёхгорки и «Красной розы», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой ситценабивной и фабрики Свердлова, эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и даже станки.
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