В Москве пройдет первый в истории квиз о конкуренции для студентов

Первый в истории квиз о конкуренции для студентов «Конкурент-Мотиватор» пройдет в рамках масштабного городского проекта «Дни московской конкуренции» 28 ноября в пространстве «Точка Кипения — Коммуна».

Студенческий квиз «Конкурент-Мотиватор» — это командное состязание в формате «вопрос-ответ», в ходе которого команды из лучших ВУЗов Москвы соревнуются не только в своих знаниях, но и в сообразительности, логике, быстроте реакции и чувстве юмора.

О том, почему подобные проекты важны и актуальны для студенческой среды, рассказал директор центра по связям с общественностью Российского университета транспорта Мария Ермакова.

«В квизе принимают участие студенты совершенно разных специальностей и с разных курсов. Ребята уже готовятся, уточняют, какие темы будут входить в квиз. Основным направлением станет конкуренция и очень хорошо, что она представлена в разных областях - кино, история, музыка и другие. Я уверенна, что те знания и контакты, которое ребята найдут на этом квизе, будут им полезны и в дальнейшем», - сказала Ермакова.

Студенты охотно откликнулись и уже формируют команды для участия в уникальной игре, о том, что именно привлекло молодежь, рассказала капитан команды Национального ядерного университета МИФИ Елизавета Кушнарева.