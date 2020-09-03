Власти Москвы раскрыли объём затрат на борьбу с коронавирусом
До 300 миллиардов рублей составили расходы городской казны на борьбу с распространением нового коронавируса и закупку требуемой техники. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Кроме того, объём выпадающих доходов из-з пандемии составил не менее 0,5 триллиона рублей, сообщил заместитель Сергея Собянина на Столыпинском форуме.
Бюджетные деньги, в частности, тратились на приобретение расходных материалов, лекарств, дооборудование больниц и поликлиник. Как отметил Ефимов, на практике обычные больницы оперативно были превращены в инфекционные стационары.
Ефимов также уточнил, что с начала эпидемии от COVID-19 вылечились более 217 тысяч человек, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Мишустин объявил о договорённости с Белоруссией по энергоносителям
- Суд продлил арест Фургала до зимы
- Андрей Воробьёв рассказал о «Диктанте Победы» в Подмосковье
- Власти Москвы раскрыли объём затрат на борьбу с коронавирусом
- В АТОР прогнозируют популярность ОАЭ и Мальдив у российских туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru