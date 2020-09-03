Власти Москвы раскрыли объём затрат на борьбу с коронавирусом

До 300 миллиардов рублей составили расходы городской казны на борьбу с распространением нового коронавируса и закупку требуемой техники. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, объём выпадающих доходов из-з пандемии составил не менее 0,5 триллиона рублей, сообщил заместитель Сергея Собянина на Столыпинском форуме.

Бюджетные деньги, в частности, тратились на приобретение расходных материалов, лекарств, дооборудование больниц и поликлиник. Как отметил Ефимов, на практике обычные больницы оперативно были превращены в инфекционные стационары.

Ефимов также уточнил, что с начала эпидемии от COVID-19 вылечились более 217 тысяч человек, передает RT.

