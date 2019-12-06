В Москве продали «экодом» прошлого столетия

В столице прошел аукцион по продаже столетнего дома, который был построен по экологической технологии. В торгах за приобретение «экодома» боролись два участника. По итогам двухэтажный лот площадью 621 кв. метр был приобретен компанией ООО «КРоСЭл», которая оказывает услуги по управлению и эксплуатации недвижимостью, за 56,6 миллионов рублей.

Здание находится на востоке столицы по адресу дом 9 улица Стромынка. Оно было возведено в 1921 году по экологическое технологии из термолита. В состав этого материала входят опилки, солома, хвоя, торф, листья и другие органические составляющие, которые соединены известью. Эксперты отмечают, что это здание может быть последним сохранившемся строением, которое возведено с применением термолита.

Главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов отметил, что при грамотном подходе объект может стать местом высокого притяжения, как у россиян, так и у иностранцев.