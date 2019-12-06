В Москве продали «экодом» прошлого столетия
В столице прошел аукцион по продаже столетнего дома, который был построен по экологической технологии. В торгах за приобретение «экодома» боролись два участника. По итогам двухэтажный лот площадью 621 кв. метр был приобретен компанией ООО «КРоСЭл», которая оказывает услуги по управлению и эксплуатации недвижимостью, за 56,6 миллионов рублей.
Здание находится на востоке столицы по адресу дом 9 улица Стромынка. Оно было возведено в 1921 году по экологическое технологии из термолита. В состав этого материала входят опилки, солома, хвоя, торф, листья и другие органические составляющие, которые соединены известью. Эксперты отмечают, что это здание может быть последним сохранившемся строением, которое возведено с применением термолита.
Главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов отметил, что при грамотном подходе объект может стать местом высокого притяжения, как у россиян, так и у иностранцев.
«Здание – образец конструктивизма редчайшего качества, и сегодня может стать местом высокого притяжения. Здание находится на старейшей улице города, отсюда можно водить экскурсии, тем более что русский конструктивизм очень привлекает иностранцев», - уточнил он.
Организатором аукциона является Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Геннадий Дёгтев подчеркнул, что в последнее время, недвижимость в Восточном АО столицы пользуется большим спросом.
«По итогам этого года именно Восточный административный округ находится на втором месте после Центрального по количеству интересантов. Прошедшие торги также прошли успешно. Не исключаю, что это результат проведённого роуд-шоу, на котором авторитетным экспертам рынка недвижимости был представлен объект», - сказал Дёгтев.
Ранее НСН сообщала, что подведены итоги столичных аукционов по продаже транспортных средств. Покупателям предлагалось приобрести транспортные средства через аукцион. В состав лота входили от одного до десяти автомобилей.
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