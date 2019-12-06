Подержанные автомобили можно приобрести на аукционах Москвы

Подведены итоги столичных аукционов по продаже транспортных средств. Организатором торгов выступило подведомственное Департаменту города Москвы по конкурентной политике ГБУ «Сервисный центр 44». Покупателям предлагалось приобрести транспортные средства через аукцион. В состав лота входили от одного до десяти автомобилей, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В аукционах по продаже автомобилей участвовало до 14 участников, в среднем на лот претендовали по 4 участника. Максимальное превышение на этих торгах составило 75 процентов. Желающих приобрести автомобиль формат аукциона не смущает. Скорее, наоборот, есть доверие к площадке и самой процедуре сделки. Этим можно объяснить высокий уровень конкуренции на торгах», — сказал Дёгтев.

Он отметил, что стартовая цена лотов варьировалась в зависимости от технического состояния, пробега и года выпуска автомобиля от 55 до 770 тысяч рублей.

Деньги, вырученные на аукционе, идут в бюджет города. Большинство участников – это физические лица. Но также есть и представители юридических лиц, в частности ООО «ТД «ОЛИМП», победитель нескольких последних аукционов.

В настоящее время на торги выставлены пять таких лотов.

