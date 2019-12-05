Предпринимателям Владикавказа рассказали про работу Портала поставщиков
О возможностях работы через Портал поставщиков узнали предприниматели Владикавказа на образовательном практическом семинаре. Организаторами мероприятия выступило региональное отделение «Деловой России» и Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Руководитель Департамента Геннадий Дёгтев отметил, что работать с Порталом могут как опытные бизнесмены, так и новички рынка.
«Согласно данным опроса, который мы проводили ранее, практически 50 процентов предпринимателей, работающих с городским заказом, говорят о том, что на рынке закупок они пришли из-за возможности расширения рынка сбыта своей продукции», - добавил Дёгтев.
Эксперт в сфере закупок Расим Махмудов отметил ряд преимуществ этого электронного ресурса для проведения закупок малым и средним бизнесом. В частности, среди отличий от аналогичных площадок, он назвал возможность участников изучить и проанализировать рынок, сравнить цены, товарные единицы и предложить свою выгодную цену заказчику основываясь на полученных данных. При чем, все это можно осуществить при бесплатном доступе к функционалу Портала поставщиков.
«Вся работа на нем бесплатна, здесь нет никаких платных тарифов. Еще важная особенность, которую я для себя отметил, - это то, что в Портале предусмотрено три разновидности закупок: закупка одного поставщика, котировочные сессии и закупка по потребности заказчика. Это делает закупку одного поставщика также конкурентной», - рассказал Махмудов.
В ходе семинара эксперты рынка также подробно остановились на последних нововведениях в 44-ФЗ о закупках и поделились своими кейсами по работе с Порталом поставщиков.
Ранее НСН сообщала, что об автоматизации малых закупок при помощи Портала поставщиков рассказали самарскому бизнесу. Электронный ресурс позволяет регионалам предлагать свою продукцию не только внутри своей области, но и работать с заказчиками по всей России.
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