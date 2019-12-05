Предпринимателям Владикавказа рассказали про работу Портала поставщиков

Эксперт в сфере закупок Расим Махмудов отметил ряд преимуществ этого электронного ресурса для проведения закупок малым и средним бизнесом. В частности, среди отличий от аналогичных площадок, он назвал возможность участников изучить и проанализировать рынок, сравнить цены, товарные единицы и предложить свою выгодную цену заказчику основываясь на полученных данных. При чем, все это можно осуществить при бесплатном доступе к функционалу Портала поставщиков.

«Вся работа на нем бесплатна, здесь нет никаких платных тарифов. Еще важная особенность, которую я для себя отметил, - это то, что в Портале предусмотрено три разновидности закупок: закупка одного поставщика, котировочные сессии и закупка по потребности заказчика. Это делает закупку одного поставщика также конкурентной», - рассказал Махмудов.

В ходе семинара эксперты рынка также подробно остановились на последних нововведениях в 44-ФЗ о закупках и поделились своими кейсами по работе с Порталом поставщиков.

Ранее НСН сообщала, что об автоматизации малых закупок при помощи Портала поставщиков рассказали самарскому бизнесу. Электронный ресурс позволяет регионалам предлагать свою продукцию не только внутри своей области, но и работать с заказчиками по всей России.



