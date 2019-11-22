В Москве доказали безопасность энергетиков в малых дозах

Порядка 40 российских регионов приняли законы, которые ограничивают продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, в частности, в учреждениях спортивной направленности и в зонах массовых мероприятий.

При этом, результаты исследований Московского научно-практического центра наркологии и кафедры иммунологии РУДН показали, что употребление 200 мг кофеина в день не наносит вред здоровью, в том числе беременным и кормящим женщинам. Также специалисты-медики и наркологи в ходе заседания комитета Московской торгово-промышленной палаты отметили, что доля подростков, которые на регулярной основе употребляют энергетические напитки ежедневно, равняется единицам. Всего же в исследовании приняло участие порядка 12 тысяч человек.