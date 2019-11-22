Беспилотники объединят такси и каршеринг
Такси и каршеринг объединяться через 10-15 лет в единую сферу бизнеса. Это произойдет в связи с глубоким проникновением беспилотного транспорта в повседневную жизнь российских городов. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.
Председатель Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко согласился с прогнозами исследовательского университета и отметил, что уже через 12 лет беспилотный автомобиль займет весомое место в транспортном потоке Москвы. При этом, такой вид машин увеличит пропускную способность автодорог в столице в четыре - пять раз.
В ходе круглого стола XIII Международной выставки «Транспорт России», которую организовала МТПП, пояснили, что такие изменения на дорогах будут связаны с предсказуемостью поведения «запрограммированного водителя».
Ранее НСН сообщала, что заместитель главы Минпромторга Александр Морозов рассказал, что первый беспилотный транспорт должен был появится на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля — мае 2019 года. По его словам, так будет безопаснее с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта. Ожидалось, что в этом году на дороги выйдут всего около 150 автомобилей. При этом, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что беспилотные автомобили уже раньше можно было увидеть в некоторых экспериментальных районах.
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