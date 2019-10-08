В МТПП рассказали о судебном пиаре

Председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности Дмитрий Жданухин в эфире НСН рассказал, как работать с такими должниками, используя нестандартные подходы.

«Когда говорили о судебном пиаре, то говорилось о таких приемах как проведение пресс-конференций, распространение и сбор информации в социальных сетях для того, чтобы найти тех, кто сталкивался с недобросовестностью конкретных лиц. Отдельно рассматривался вопрос использования контекстной рекламы по названию оппонентов или создание отдельных лэндингов», - сказал Жданухин.

Он также отметил, что все действия судебного пиара направлены исключительно на урегулирование сложной долговой проблемы.



