В МТПП рассказали о судебном пиаре
Методы и инструменты взыскания долгов с VIP- персон и компаний обсуждались сегодня, 8 октября, в Московской торгово-промышленной палате.
Эксперты отметили, что при условии, когда в долговых проблемах предприятия задействованы непростые люди, обладающие славой, деньгами или властью, вернуть свои средства оказывается гораздо сложнее, чем обычно. В таких случаях зачастую включается административный ресурс, формируется общественное мнение с использованием известных и уважаемых людей.
Председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности Дмитрий Жданухин в эфире НСН рассказал, как работать с такими должниками, используя нестандартные подходы.
«Когда говорили о судебном пиаре, то говорилось о таких приемах как проведение пресс-конференций, распространение и сбор информации в социальных сетях для того, чтобы найти тех, кто сталкивался с недобросовестностью конкретных лиц. Отдельно рассматривался вопрос использования контекстной рекламы по названию оппонентов или создание отдельных лэндингов», - сказал Жданухин.
Он также отметил, что все действия судебного пиара направлены исключительно на урегулирование сложной долговой проблемы.
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