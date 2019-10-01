Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
Председатель Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТТП в эфире НСН рассказал, почему новые требования Европы вызвали высокий интерес у российских экспертов.
Евросоюз принял пакет документов в области оборота культурных ценностей, который, в частности, ужесточает наказание (вплоть до уголовного) за неточности, неправильное оформление или ложную информацию в бумагах, необходимых для вывоза предметов искусства за границу.
Председатель Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТТП Александр Елисеев в эфире НСН рассказал, что данные новшества невозможно применить в России.
«Документы, принимаемые в Европе, носят опережающий характер, то есть они акцентируют внимание на каких-то недостатках, мы пока эти документы не можем имплементировать в силу того, что у нас не решены некоторые вопросы в рамках несовершенства федерального и ведомственного законодательств», - сказал Елисеев.
Эксперты Гильдии МТПП сошлись во мнении, что новые требования международных документов, направленные на предотвращение незаконного оборота культурных ценностей, потребуют изменить работу всех специалистов, которые готовят бумаги для перемещения через границу предметов искусства.
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