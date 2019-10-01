Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей

Евросоюз принял пакет документов в области оборота культурных ценностей, который, в частности, ужесточает наказание (вплоть до уголовного) за неточности, неправильное оформление или ложную информацию в бумагах, необходимых для вывоза предметов искусства за границу.

Председатель Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТТП Александр Елисеев в эфире НСН рассказал, что данные новшества невозможно применить в России.