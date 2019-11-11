Москва выставила 80 участков «городской» земли на аукционы

В столице 79 земельных участков различного назначения выставлены на открытые торги. По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимира Ефимова, больше всего предложений в настоящее время доступно в сфере индивидуально-жилищного строительства.

«Такие объекты находятся в Троицком, Новомосковском и Восточном административных округах», - уточнил он.

Также есть несколько предложений по возведению бытовых объектов, торговых точек, промышленных комплексов и автосервисов. Земельные участки отличают не только назначением и расположением, но и площадью.