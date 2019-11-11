Москва выставила 80 участков «городской» земли на аукционы
В столице 79 земельных участков различного назначения выставлены на открытые торги. По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимира Ефимова, больше всего предложений в настоящее время доступно в сфере индивидуально-жилищного строительства.
«Такие объекты находятся в Троицком, Новомосковском и Восточном административных округах», - уточнил он.
Также есть несколько предложений по возведению бытовых объектов, торговых точек, промышленных комплексов и автосервисов. Земельные участки отличают не только назначением и расположением, но и площадью.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что количество мест под коммерческую застройку в столице ограничено, а городские аукционы предоставляют больше возможностей для бизнеса в этом направлении. Например, в связи с тем, что стоимость участков земли находится «в рынке» и начинается от 188 тысяч рублей. Для индивидуально-жилищного строительства цена составляет 86 тысяч рублей.
«Конкуренция на аукционах по аренде «городской» земли стабильная – до четырех участников на лот. Активно в торгах участвуют как физические лица, так и крупные инвесторы. Особенно сотрудничество с Москвой актуально для последних», - заметил Дёгтев.
Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике. Ознакомиться со всеми доступными сегодня предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Земельные объекты».
Ранее НСН сообщала, что Департамент Москвы по конкурентной политике провел аукцион по продаже здание в центре столицы по программе «рубль за квадратный метр». В двухэтажном строении на Гольяновской улице площадью около 950 кв. м будет создан «финский» детский сад.
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