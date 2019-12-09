Усадьбы на Пречистенке ушли с молотка

Жилой дом П.И. Голохвастова с погребами и флигель надворного советника Самсонова по улице Пречистенка проданы через электронный аукцион. Порядка 1,5 тыс. кв. метров исторических зданий реализованы за 143,2 млн рублей. Торги по объектам ГУП «ЦУГИ» организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Оба строения являются объектами культурного наследия, что обязан учесть победитель аукциона – ООО «ВЗЛЕТ» - при осуществлении реконструкционных работ. Здания 18-19 веков постройки находятся в весьма неудовлетворительном состоянии и требуют значительных вложений.

«Будущий владелец должен отреставрировать уцелевшие части здания, сохранив их историческую и культурную ценность. Все требования, предусмотренные законодательством по охране объектов культурного наследия, должны быть строго соблюдены», - уточнил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев.

Генеральный директор ООО «Взлет» Наталия Ефремова рассказала, что здания будут приспособлены под жилые помещения. При этом, для организации-победителя важно внести свой вклад в восстановление исторического объекта на «одной из старейших и красивейших улиц Москвы».

«Соседние здания уже отреставрированы и эксплуатируются. После того, как усадьбы будут отремонтированы, исторический облик этого места будет полностью восстановлен. Для нас важно быть причастными к этому», - пояснила Ефремова.