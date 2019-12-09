Усадьбы на Пречистенке ушли с молотка
Жилой дом П.И. Голохвастова с погребами и флигель надворного советника Самсонова по улице Пречистенка проданы через электронный аукцион. Порядка 1,5 тыс. кв. метров исторических зданий реализованы за 143,2 млн рублей. Торги по объектам ГУП «ЦУГИ» организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Оба строения являются объектами культурного наследия, что обязан учесть победитель аукциона – ООО «ВЗЛЕТ» - при осуществлении реконструкционных работ. Здания 18-19 веков постройки находятся в весьма неудовлетворительном состоянии и требуют значительных вложений.
«Будущий владелец должен отреставрировать уцелевшие части здания, сохранив их историческую и культурную ценность. Все требования, предусмотренные законодательством по охране объектов культурного наследия, должны быть строго соблюдены», - уточнил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев.
Генеральный директор ООО «Взлет» Наталия Ефремова рассказала, что здания будут приспособлены под жилые помещения. При этом, для организации-победителя важно внести свой вклад в восстановление исторического объекта на «одной из старейших и красивейших улиц Москвы».
«Соседние здания уже отреставрированы и эксплуатируются. После того, как усадьбы будут отремонтированы, исторический облик этого места будет полностью восстановлен. Для нас важно быть причастными к этому», - пояснила Ефремова.
Сейчас у объекта отсутствует часть кровли, межэтажных перекрытий, осыпается фасад и разрушены лестничные пролеты.
«Для проектирования и проведения всех работ на объекте культурного наследия будут привлечены специализированные подрядные организации, имеющие большой опыт в реализации подобных проектов», - добавила гендиректор ООО «Взлет».
Жилой дом Голохвостова был построен в 1780 годы, дважды перестраивался – в 1786 году и в 19 веке. Усадьба Самсонова возведена в 1813-1817 годах, была перестроена в 1860 годы. Комплекс зданий находится недалеко от станции метро «Парк Культуры».
Ранее НСН сообщала, что в столице прошел аукцион по продаже столетнего дома, который был построен по экологической технологии. В торгах за приобретение «экодома» боролись два участника. По итогам двухэтажный лот площадью 621 кв. метр был приобретен компанией ООО «КРоСЭл», которая оказывает услуги по управлению и эксплуатации недвижимостью, за 56,6 миллионов рублей.
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