Новый универсам откроют на востоке Москвы

Федеральная сеть продовольственных товаров «Верный» решила расширить присутствие бизнеса на востоке столицы. По итогам городского аукциона вблизи станции метро «Косино» откроется новый универсам.

Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как отметил его руководитель Геннадий Дегтев, инвестиционные предложения, ориентированные на развитие ритейла, в Восточном административном округе столицы очень востребованы.

«Район Косино-Ухтомский в последние годы активно развивается: появляются новые жилые комплексы, модернизируется сеть общественного транспорта. Вместе с этим возникает потребность в открытии объектов, предназначенных для оказания торговых услуг, особенно востребованы у населения объекты продовольственного назначения. На прошедшем аукционе за право аренды земельного участка с таким назначением участвовали два претендента. Итоговый размер арендной платы за объект по итогам торгов составил 1,3 миллиона рублей», - уточнил Геннадий Дёгтев.

На земельном участке планируем открыть универсам «Верный». Победитель аукциона отметил, что за последний год произошло существенное расширение торговой сети, но для компании это был первый опыт участия в городских торгах.

Срок действия договора аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев.

Добавим, все предложения доступны на инвестиционном портале города Москвы.

