Усадьбы на Пречистенке отреставрируют

Объекты культурного наследия состоят из бывшего жилого дома П. И. Голохвастова с погребами и флигель надворного советника Самсонова. В обязанности компании-победителя торгов входит не только капитальный ремонт, но и обязанность сохранить исторический облик зданий. Общая цена сделки за дом 33/19, стр. 2 и дом 35, стр. 2 на улице Пречистенка в столице составила 143,2 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что на электронном аукционе в Москве также реализованы площади памятника культурного наследия регионального значения - усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Двухэтажное здание северного флигеля городской усадьбы Шубиных общей площадью 321,4 кв. м находится в центре столицы недалеко от метро «Тверская».





