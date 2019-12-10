Усадьбы на Пречистенке отреставрируют
Департамент города Москвы по конкурентной политике реализовал через электронный аукцион исторические строения на Пречистенке. Усадьба Самсонова и жилой дом Голохвастова в сумме составляют 1,5 тыс кв метров, которые победитель торгов обязан будет привести в порядок.
Объекты культурного наследия состоят из бывшего жилого дома П. И. Голохвастова с погребами и флигель надворного советника Самсонова. В обязанности компании-победителя торгов входит не только капитальный ремонт, но и обязанность сохранить исторический облик зданий. Общая цена сделки за дом 33/19, стр. 2 и дом 35, стр. 2 на улице Пречистенка в столице составила 143,2 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что на электронном аукционе в Москве также реализованы площади памятника культурного наследия регионального значения - усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Двухэтажное здание северного флигеля городской усадьбы Шубиных общей площадью 321,4 кв. м находится в центре столицы недалеко от метро «Тверская».
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