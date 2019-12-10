На торгах в Москве арендуют по семь лотов в день

35 объектов арендовали за неделю победители городских аукционов, которые провел департамент Москвы по конкурентной политике.

По словам его руководителя Геннадия Дёгтева, столичную недвижимость активно арендуют как крупные инвесторы, так и небольшие частные компании

«На минувшей неделе победители аукционов арендовали напрямую у города 35 объектов, то есть в среднем по 7 лотов в день. Это хорошие результаты, но что еще более важно – максимально широкая аудитория городских аукционов. Поскольку на торги выставлена разнообразная недвижимость, начиная от земельных участков и заканчивая точками продажи ёлок на улицах или выпечкой в метро, аудитория интересантов различная. И даже несмотря на такое разнообразие, конкуренция на аукционах по аренде составляет 6 участников на лот. Подавляющее количество участников в торгах принимают участие впервые», - отметил Дёгтев.

Он добавил, что по итогам одного из аукционов на востоке столицы появится новый торговый универсам.

В торгах по аренде нестационарных торговых объектов участвовали по 17 претендентов. По их итогам новые объекты торговли откроются как на улицах Москвы, так и в подземных переходах станций столичного метрополитена.

Всего на прошлой неделе через городские торги были реализованы 76 объектов, на которые претендовали 346 участников.

Все доступные предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.

