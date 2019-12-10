Инвестор восстановит флигель усадьбы Шубиных

На электронном аукционе в Москве реализованы площади памятника культурного наследия регионального значения - усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Двухэтажное здание северного флигеля городской усадьбы Шубиных общей площадью 321,4 кв. м находится в центре столицы недалеко от метро «Тверская».

Победитель аукциона обязан соблюдать охранные обязательства и провести восстановительные работы на объекте, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Он отметил привлекательность месторасположения здания, однако указал на то, что оно сохранено лишь частично.

«Владелец будет обязан провести работы по сохранению исторического объекта. Главное – подумать над будущей концепцией. Интересно, что в подобных аукционах участвуют как крупные инвесторы, так и небольшие компании. А новым владельцем флигеля усадьбы Шубиных стал индивидуальный предприниматель. Цена сделки с компанией-приобретателем флигеля составила 40,6 млн рублей», - поделился Дёгтев.

Здания главного дома и двух флигелей отнесены к перечню памятников истории и культуры. Территория и застройка усадьбы сформировались в конце XVIII - начале XIX веков. В начале XIX века дворяне Шубины, которые приходились роднёй знаменитому генералу Алексею Шубину, стали владельцами городской усадьбы. Построенный в 1810 году северный флигель усадьбы Шубиных соединен с главным зданием усадьбы кирпичной оградой.

