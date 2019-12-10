Усадьбу Шубиных в Москве восстановит индивидуальный предприниматель

Через электронный аукцион продан памятник культурного наследия – усадьба Шубиных. Объект находится практически в центре столицы - на улице Малая Дмитровка.

Новым владельцем усадьбы, а точнее двухэтажного здания северного флигеля, стал индивидуальный предприниматель, который в ближайшее время займется комплексным восстановлением строения. При этом, по условиям торгов, которое организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике, победитель аукциона обязан соблюсти охранные обязательства при восстановлении работ с учетом статуса памятника.