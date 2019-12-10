Усадьбу Шубиных в Москве восстановит индивидуальный предприниматель
Через электронный аукцион продан памятник культурного наследия – усадьба Шубиных. Объект находится практически в центре столицы - на улице Малая Дмитровка.
Новым владельцем усадьбы, а точнее двухэтажного здания северного флигеля, стал индивидуальный предприниматель, который в ближайшее время займется комплексным восстановлением строения. При этом, по условиям торгов, которое организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике, победитель аукциона обязан соблюсти охранные обязательства при восстановлении работ с учетом статуса памятника.
Площадь усадьбы составляет более 320 кв метров, сделка обошлась в 40,6 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что также через электронный аукцион реализованы исторические строения на Пречистенке. Усадьба Самсонова и жилой дом Голохвастова в сумме составляют 1,5 тыс кв метров, которые победитель торгов обязан будет привести в порядок.
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