В Москве продан столетний «экодом»

В столице России состоялся аукцион на право приобретения столетнего строения, которое было возведено по экологической технологии из термолита.

Материал термолит состоит из опилок, соломы, торфа, листьев, хвои и других органических составляющих. Все эти единицы соединялись между собой известью. Такая техника была разработана инженером Петром Галаховым и особенную популярность приобрела в 1920-е годы.