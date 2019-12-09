В Москве продан столетний «экодом»
В столице России состоялся аукцион на право приобретения столетнего строения, которое было возведено по экологической технологии из термолита.
Материал термолит состоит из опилок, соломы, торфа, листьев, хвои и других органических составляющих. Все эти единицы соединялись между собой известью. Такая техника была разработана инженером Петром Галаховым и особенную популярность приобрела в 1920-е годы.
Двухэтажное здание на улице Стромынка было возведено в 1921 году. Его площадь составляет порядка 621 кв метр. Как отмечают эксперты, это может быть последнее строение, возведенное по такой экологически чистой технологии ХХ века, которое дошло до наших дней. Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что малому бизнесу Москвы предложили специальные аукционы.
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