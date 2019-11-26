Участников строительного рынка соберут на единой цифровой площадке

Застройщики, проектировщики, федеральные и региональные органы власти, а также ресурсоснабжающие организации будут иметь прямой доступ для взаимодействия друг с другом.

В 2019 году Россия заняла 28-е место рейтинга Doing Business (Ведение бизнеса), где группа Всемирного банка оценивала простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах. В частности, в документе изложены результаты исследований нормативных актов, которые регулируют работу малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла. Специалисты отмечают, что важную роль в завоевании столь высокого места в рейтинге сыграла масштабная работа Правительства Москвы по реформированию процедур техприсоединения и цифровизации работы застройщиков с властью.

Ранее НСН сообщала, что электронные услуги высоко востребованы в среде инвестиционно-строительного сообщества столицы: на сегодняшний день 90% московских застройщиков предпочитают получать госуслуги онлайн.







