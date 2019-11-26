Участников строительного рынка соберут на единой цифровой площадке
Для внедрения комплексных услуг на строительном рынке создана единая цифровая площадка, концепцию которой разработали в Москве. Сервис объединит участников строительной сферы и облегчит их сотрудничество, считает руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
«Работаем над задачей создания единой цифровой платформы градостроительной деятельности и предоставления не отдельных видов услуг, как государственных, так и негосударственных, а так называемых комплексных услуг», - пояснил он.
Застройщики, проектировщики, федеральные и региональные органы власти, а также ресурсоснабжающие организации будут иметь прямой доступ для взаимодействия друг с другом.
В 2019 году Россия заняла 28-е место рейтинга Doing Business (Ведение бизнеса), где группа Всемирного банка оценивала простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах. В частности, в документе изложены результаты исследований нормативных актов, которые регулируют работу малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла. Специалисты отмечают, что важную роль в завоевании столь высокого места в рейтинге сыграла масштабная работа Правительства Москвы по реформированию процедур техприсоединения и цифровизации работы застройщиков с властью.
Ранее НСН сообщала, что электронные услуги высоко востребованы в среде инвестиционно-строительного сообщества столицы: на сегодняшний день 90% московских застройщиков предпочитают получать госуслуги онлайн.
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