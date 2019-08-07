Новое здание для детского хосписа «Дом с маяком» ввели в эксплуатацию

В Центральном административном округе Москвы открыли здание для размещения стационара детского хосписа «Дом с маяком», сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики

В сообщении говорится о том, что реализация проекта началась в 2015 году. Тогда было предусмотрено строительство трехэтажной пристройки к существующему зданию на Долгоруковской улице, а также возведение 4-этажного здания на месте сноса.

Спустя четыре года здание было введено в эксплуатацию. На первом и втором этажах нового 4-этажного корпуса разместили 15 одноместных палат. На третьем и четвертом этажах заработает офис выездной службы, помещения для координаторов, бухгалтерия, а также отдел физической терапии и благотворительный магазин.

Как заявил глава департамента, столичные власти оказывали содействие в прохождении всех административных процедур при вводе здания в эксплуатацию.

