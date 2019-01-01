90% московских застройщиков получают госуслуги онлайн

Электронные услуги высоко востребованы в среде инвестиционно-строительного сообщества столицы: на сегодняшний день 90% московских застройщиков предпочитают получать госуслуги онлайн. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Глава департамента отметил, что с 2012 года правительством Москвы реализован целый комплекс мер, который значительно упростил деятельность московских застройщиков.

«Все услуги мы регламентировали, перевели в электронный вид. При этом, если в начале этого процесса, в 2013 году заявок поступило чуть меньше 3%, то на конец 2018 года, сегодня в электронном виде подают заявку практически 90% застройщиков – как государственные заказчики, так и коммерческие застройщики», – сказал Сергей Лёвкин.

Сергей Лёвкин добавил, что также можно считать успешным московский эксперимент по созданию единой заявки на техприсоединение к инженерным сетям. Сервис заработал на официальном портале мэра и правительства Москвы в декабре 2018 года.

