Центр Москвы выставил 20 объектов на аренду

Например, по три лота расположены в Пресненском, Таганском и Тверском районах, два в Мещанском районе, а также по одному предложению имеются в районах Арбат, Замоскворечье и Якиманка.

Площади по самой невысокой цене находятся в Басманном, Тверском и Пресненском районах. Там 1 кв метр оценивается в начале торгов по 1 тыс рублей – льготная арендная ставка для предприятий малого и среднего бизнеса. Исходя из площадей этих помещений, их аренда на старте торгов будет иметь цену менее 200 тыс рублей.

Лотами с самой высокой стоимостью на старте являются объекты в Хамовниках и районе Якиманка. Например, на Большом Саввинском переулке 340 кв метров коммерческой недвижимости можно будет арендовать за 6,4 млн рублей. 91 кв метр на 2-м Казачьем переулке оценен в 4,6 млн рублей.

Подробнее ознакомиться с документацией по лотам можно на инвестиционном портале города Москвы. В настоящий момент ведется прием заявок на участие в аукционах.

Ранее НСН сообщала, что всего для бизнеса в Москве на торги по аренде выставили более 200 объектов недвижимости.

