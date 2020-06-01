Центр Москвы выставил 20 объектов на аренду
В Центральном административном округе Москвы одновременно предлагается арендовать более 20 коммерческих площадей. Начальная цена контрактов оценена в 200 тысяч рублей. Одни из самых выгодных лотов находятся в Басманном, Тверском и Пресненском районах столицы.
«Площадь помещений, выставленных на аукцион, от 14 до 533 квадратных метров. Цена, в зависимости от технических характеристик, колеблется от 85,9 тысяч до 6,4 млн рублей», - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Например, по три лота расположены в Пресненском, Таганском и Тверском районах, два в Мещанском районе, а также по одному предложению имеются в районах Арбат, Замоскворечье и Якиманка.
Площади по самой невысокой цене находятся в Басманном, Тверском и Пресненском районах. Там 1 кв метр оценивается в начале торгов по 1 тыс рублей – льготная арендная ставка для предприятий малого и среднего бизнеса. Исходя из площадей этих помещений, их аренда на старте торгов будет иметь цену менее 200 тыс рублей.
Лотами с самой высокой стоимостью на старте являются объекты в Хамовниках и районе Якиманка. Например, на Большом Саввинском переулке 340 кв метров коммерческой недвижимости можно будет арендовать за 6,4 млн рублей. 91 кв метр на 2-м Казачьем переулке оценен в 4,6 млн рублей.
Подробнее ознакомиться с документацией по лотам можно на инвестиционном портале города Москвы. В настоящий момент ведется прием заявок на участие в аукционах.
Ранее НСН сообщала, что всего для бизнеса в Москве на торги по аренде выставили более 200 объектов недвижимости.
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