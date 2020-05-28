Новый медцентр построят в Косино-Ухтомском районе Москвы
Власти Москвы проведут аукцион за право аренды земельного участка площадью 0,05 га в Косино-Ухтомском районе Москвы. Открытые торги пройдут для субъектов малого и среднего бизнеса, победитель сможет арендовать участок под строительство медицинского центра на 730 кв. метров.
Как отметил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, участок расположен рядом с новой станцией метро «Лухмановская». Микрорайон активно застраивается, и здесь довольно высокая потребность в медицинских услугах и объектах.
Согласно описанию лота на инвестиционном портале Москвы, стартовая цена аренды — 44,7 тысячи рублей за квадратный метр, то есть 1,5% от кадастровой стоимости. У арендатора будет 1,5 года на постройку медцентра и его сдачу в эксплуатацию.
Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июня.
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