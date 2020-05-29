В Москве на торги по аренде выставили свыше 200 объектов коммерческой недвижимости

Для бизнеса в Москве на торги по аренде выставили более 200 объектов недвижимости. Среди лотов коммерческие помещения и нежилые здания, большинство из которых имеет свободное назначение и могут быть арендованы на долгий срок. Основная часть объектов расположена на первых и подвальных этажах зданий, их площадь – от пяти до 1000 кв. м, цена от 5 200 рублей до 12,8 млн рублей.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, аренда напрямую у города традиционно привлекает малый и средний бизнес.

«Во-первых, к абсолютному большинству объектов недвижимости, попадающих на такие аукционы, проведены инженерные коммуникации и созданы условия для оперативного открытия бизнеса в стенах арендованной недвижимости. Во-вторых, существующие льготные программы позволяют предпринимателям не инвестировать в недвижимость сразу крупные суммы, а сосредоточить свои денежные ресурсы на развитии бизнеса», - пояснил чиновник.



Он добавил, что лоты расположены в десяти административных округах столицы, больше всего объектов – в Юго-Восточном и Северном административных округах. Их расположение в жилых домах, а также свободное назначение большинства из них открывает большие горизонты для будущего применения арендованной недвижимости.

«Как показывает практика, победители городских аукционов не ограничиваются открытием точек стрит-ритейла, но и создают более креативные объекты: анти-кафе, мини-музеи, магазины антикварных книг и многое другое», - отметил Щербаков.

Преимуществом выставленных на аренду лотов являются дополнительные условия в их документации. В частности, для некоторых объектов предусмотрена возможность передачи 50 % арендованных площадей в субаренду, а также возможность продления договора по истечении 10 лет.

Список доступных для аренды объектов можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.

