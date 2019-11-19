Студенты посостязаются в знаниях конкуренции на столичном квизе

Квиз для студентов «Конкурент-Мотиватор» пройдет в пространстве «Точка Кипения – Коммуна» 28 ноября. Это первый в истории квиз по конкуренции.

Соревнование между командами из лучших столичных ВУЗов пройдет в формате «вопрос-ответ». Студенты разных курсов и направлений смогут посостязаться в логике, быстроте реакции, знаниях, сообразительности и даже в чувстве юмора.

Капитан команды Российского нового университета Ирина Ванян рассказала, чем привлекателен квиз «Конкурент-Мотиватор» для студентов.