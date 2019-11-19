Студенты посостязаются в знаниях конкуренции на столичном квизе
Квиз для студентов «Конкурент-Мотиватор» пройдет в пространстве «Точка Кипения – Коммуна» 28 ноября. Это первый в истории квиз по конкуренции.
Соревнование между командами из лучших столичных ВУЗов пройдет в формате «вопрос-ответ». Студенты разных курсов и направлений смогут посостязаться в логике, быстроте реакции, знаниях, сообразительности и даже в чувстве юмора.
Капитан команды Российского нового университета Ирина Ванян рассказала, чем привлекателен квиз «Конкурент-Мотиватор» для студентов.
«Квиз дает новые знания, ведь чтобы подготовиться к нему, нам нужно найти много разной информации, что-то подучить, узнать, спросить. Во-вторых, на квизе можно укрепить коммуникационный навык, потому что для участия в квизе нужно уметь правильно доносить информацию. Участники в команду от нашего вуза набирались с большим энтузиазмом. Так как тема конкуренции интересна, она очень ярко выражена во всех областях жизни и будет всегда встречаться по жизни», - сказала Ванян.
Департамент города Москвы по конкурентной политике продолжит активную работу по развитию молодёжных проектов.
Ранее НСН сообщала, что в столице назвали необходимым объединить усилия государства и частного бизнеса для развития рынка дополнительного IT, естественно-научного и технического образования. Такое предложение высказали эксперты в рамках конференции «Конкуренция: рынки, цифры люди», ставшей стартом Дней московской конкуренции.
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