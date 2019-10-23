В Москве начнут развивать дополнительное образование

В столице назвали необходимым объединить усилия государства и частного бизнеса для развития рынка дополнительного IT, естественно-научного и технического образования. Такое предложение высказали эксперты в рамках конференции «Конкуренция: рынки, цифры люди», ставшей стартом Дней московской конкуренции.

Своевременное взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса позволит готовить востребованные кадры и избежать оттока человеческого капитала, считает основатель международной детской школы программирования Coddy Оксана Селендеева.

«В сегодняшних условиях необходимо создать коалицию государства и частных образовательных учреждений. Только такой подход позволит России «нарастить» мышечную массу из высокоинтеллектуальных и конкурентных специалистов. Ни о какой конкуренции между государством и бизнесом на рынке допобразования речь не идет. В любом случае, инвестиции власти в образование никогда не смогут сравниться с инвестициями в эту отрасль бизнеса. И только сотрудничество, постоянный обмен опытом позволяют получить максимально эффективный результат», - сказала она.

Сегодня система образования в Москве объединяет полтора миллиона детей школьного возраста, более 550 школ, крупные ВУЗы, колледжи, а также систему дополнительного образования. Такая конфигурация отображает запросы одного из крупнейших городов Европы, подчеркнул заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Павел Карпов.

«Государственным образовательным учреждениям нельзя противопоставить частные инициативы. Это не конкуренция. Скорее, мы конкурируем с другими странами и городами за качество подготовки выпускников. И чтобы избежать оттока необходимых нам специалистов столица заинтересована в развитии конкретного дополнительного образования – естественно-научного, технического, IT. На эти направления есть спрос каксо стороны общества, так и со стороны государства», - отметил он.

Особое внимание интеллектуальным ресурсам нужно уделять уже сегодня, поэтому рынок услуг дополнительного образования детей включен в перечень приоритетных для столицы в рамках Стандарта развития конкуренции, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Рынок услуг дополнительного образования детей включен в перечень приоритетных для столицы. Сегодня идет острая конкурентная борьба за кадры. Это конкуренция между разными компаниями, городами и даже странами. Предоставление условий для роста востребованных специалистов, разворот на те тренды и потребности, которые будут обеспечивать лидерство Москвы в будущем, создание условий для бизнеса, чтобы в городе открывались и другие частные образовательные учреждения – вот те глобальные задачи, которые стоят сегодня перед столицей», - подчеркнул он.

Дискуссия прошла в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции. В ней приняли участие представители Департамента образования и науки города Москвы, основатель семейной школы «Макарун» Лола Шурыгина, основатель московской сети «Лига роботов» Павел Баскир, создатель адаптивной платформы для школьного образования «Учи. ру» Иван Коломиец, основатель школы «Балет с двух лет» Дмитрий Корнеев, руководитель детской Академии наук Наталья Лапкина, сооснователи образовательных курсов и лагеря для подростков Headstart Артём и Екатерина Татуловы, основатель блокчейнобразовательной платформы KIDCOIN Елизавета Каширина и другие.

Конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции.

Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы России.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 1000 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти. В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

