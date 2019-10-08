Столица запускает масштабный проект «Дни московской конкуренции»

Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что к сотрудничеству также будут привлечены культурологи и эффективные практики.

«Дни московской конкуренции» стартуют 22 октября конференцией «Конкуренция: рынки, цифры, люди», где присутствующие смогут обсудить эффективность мер по развитию конкуренции и поддержки предпринимателей. В частности, планируется проанализировать несколько конкретных потребительских рынков: фитнес-услуг, недвижимости, образования, рекрутинга и иных.

Ранее НСН сообщала, что очередной сезон лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» стартует с 12 октября в рамках «Биржи торгов». Мероприятие организует Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как заявил Геннадий Дёгтев, это «образовательно-просветительская программа, рассчитанная на популяризацию истории бизнеса в России через призму конкуренции».

