Столица запускает масштабный проект «Дни московской конкуренции»
В Москве на протяжении двух месяцев будут проходить «Дни московской конкуренции». В рамках проекта состоятся десятки полезных бизнес-встреч для «прокачки» конкурентных навыков, лекции, мастер-классы, выставки и многое другое. Участие в мероприятиях смогут принять как представители бизнеса, власти, экспертного сообщества, так и школьники, студенты.
Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что к сотрудничеству также будут привлечены культурологи и эффективные практики.
«Дни московской конкуренции» стартуют 22 октября конференцией «Конкуренция: рынки, цифры, люди», где присутствующие смогут обсудить эффективность мер по развитию конкуренции и поддержки предпринимателей. В частности, планируется проанализировать несколько конкретных потребительских рынков: фитнес-услуг, недвижимости, образования, рекрутинга и иных.
Ранее НСН сообщала, что очередной сезон лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» стартует с 12 октября в рамках «Биржи торгов». Мероприятие организует Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как заявил Геннадий Дёгтев, это «образовательно-просветительская программа, рассчитанная на популяризацию истории бизнеса в России через призму конкуренции».
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