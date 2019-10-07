Амбассадоры сравнили портал поставщиков с удобным социальным лифтом

Портал поставщиков назвал имена восьми предпринимателей, которые вошли во второй пул амбассадоров интернет-ресурса, созданного для проведения закупок малого объёма.

Среди послов портала есть те, кто «вырос» вместе с ним, и те, кто пришёл не так давно, но уже заслужил доверие заказчиков. Все эти люди прошли серьезный путь становления своего бизнеса и могут поделиться полезным опытом не только с другими предпринимателями, но и выступить в качестве экспертов в отраслевом обсуждении развития контрактной системы с представителями органов власти.

На первом этапе перед амбассадорами стоят задачи совместного развития юзабилити портала, а также работа по тиражированию успешного опыта с региональными поставщиками, рассказала НСН руководитель пресс-службы Департамента по конкурентной политике Татьяна Семенова.

«С момента запуска проекта прошло всего четыре месяца. За это время удалось сформировать успешное бизнес-комьюнити, которое активно участвует в совершенствовании портала поставщиков и развитии конкуренции. Нам уже поступили первые предложения от амбассадоров, как сделать ресурс более удобным, какие опции могут быть полезными для предпринимателей», - объяснила Семёнова

Звание амбассадора позволяет приносить реальную пользу многотысячной аудитории и участвовать в становлении института государственного заказа, считает амбассадор первого пула портала поставщиков, генеральный директор группы компаний «Консул» Евгений Степанов.

«Сам проект амбассадорства – уникальный проект, так как сдвинулась парадигма восприятия госзаказа. То есть сейчас портал превратился в такую площадку, где идёт действительно открыты диалог между бизнесом и властью, а статус амбассадора позволяет в этом диалоге принимать активное участие. Я вижу, что меня слышат, я могу доносить позицию предпринимателей и точно также доносить предпринимателям позицию властей. А сам портал поставщиков за последнее время превратился в социальный лифт. Исчезли все административные и информационные барьеры и препятствия. Сейчас вчерашний студент спокойно может пройти бесплатную аккредитацию на портале поставщиков и уже на следующий день принимать участие в закупках малого объёма, поставляя для государственных учреждений свою продукцию. Десять лет назад это было чем-то невероятным и мы об этом мечтали, как о какой-то утопии», - рассказал Степанов.

Амбассадоры портала поставщиков помогут расширить присутствие цифрового ресурса для малых закупках не только в столице. Сегодня на портале работают предприниматели из 33 российских регионов, а к послам интернет-ресурса присоединились представители малого бизнеса из Пермского края и Оренбургской области.

Портал поставщиков стал окном возможностей, которое открыто для всех желающих работать с закупками малого объема, отметил амбассадор второго пула портала поставщиков, руководитель отдела тендерных закупок ООО «Секретория» Руслан Темержанов.

«Если говорить о пользе портала поставщиков, то, прежде всего, это расширение горизонтов для предпринимателей. Благодаря этому порталу можно участвовать в закупках не только в своём регионе, но и по всей стране. Это очень удобно и даёт, наверное, большой посыл для развития именно малого и среднего предпринимательства», - отметил Темержанов.

Стать амбассадором может каждый предприниматель, работающий на портале поставщиков. Для этого необходимо рассказать свою историю, как портал помог вашему бизнесу, и опубликовать её в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм).

