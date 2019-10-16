Столичные строители и энергетики представят свои предприятия в Симферополе

33-я Межрегиональная выставка строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение» открывается сегодня, 16 октября, в Симферополе. Московская торгово-промышленная палата представит на своем коллективном стенде организации, входящие в состав двух Гильдий – строительного и энергетического комплексов.

В МТПП отметили, что симферопольскую выставку характеризует высокая деловая активность на протяжении всего времени ее проведения – более 17 лет.