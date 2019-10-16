Столичные строители и энергетики представят свои предприятия в Симферополе
33-я Межрегиональная выставка строительных материалов, электротехнической продукции и энергосберегающих технологий «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение» открывается сегодня, 16 октября, в Симферополе. Московская торгово-промышленная палата представит на своем коллективном стенде организации, входящие в состав двух Гильдий – строительного и энергетического комплексов.
В МТПП отметили, что симферопольскую выставку характеризует высокая деловая активность на протяжении всего времени ее проведения – более 17 лет.
Предполагается, что за три дня работы 33-й выставки «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение» ее посетят несколько тысяч участников, которые смогут лично пообщаться с представителями заказчиков, как коммерческой, так и государственной сфер деятельности.
Ранее на площадке Московской торгово-промышленной палаты прошла интерактивная бизнес-сессия на тему цифровой торговли. Председатель Гильдии МТПП по вопросам развития инновационной среды для бизнеса Анна Вовк в эфире НСН рассказала, чем формат бизнес-сессии привлекателен для предпринимателей.
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