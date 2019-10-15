Бизнес интерактивно обменялся кейсами по цифровой торговле
На площадке Московской торгово-промышленной палаты прошла интерактивная бизнес-сессия на тему цифровой торговли.
Председатель Гильдии МТПП по вопросам развития инновационной среды для бизнеса Анна Вовк в эфире НСН рассказала, чем формат бизнес-сессии привлекателен для предпринимателей.
«Мы проводим эти бизнес-сессии именно в таком формате для того, чтобы первые лица компаний могли бы обмениваться конкретными кейсами и опытом, смотреть как средний и крупный бизнес применяют свои ноу-хау, малый бизнес у них учится, микро бизнес со своей стороны стремиться. Поэтому мы считаем, что это самый удобный формат для общения бизнес сообщества», - сказала Вовк.
Электронная торговля сейчас является одним из самых активно развивающихся сегментов потребительского рынка. Аналитики прогнозируют рост в этой сфере более чем в 2 раза за ближайшие 5 лет.
«Торговля – это то, что сближает все предприятия - оно из сферы услуг, или из сферы производства, или занимается благотворительными и некоммерческими услугами: всегда ставится вопрос о торговле и продаже», - заключила председатель Гильдии МТПП по вопросам развития инновационной среды для бизнеса.
Ранее НСН сообщала, что экспортёры ювелирных изделий объединяются в гильдию при Московской торговой промышленной палате. Новый профессиональный союз создаётся с целью - облегчить российским ювелирным компаниям выход на международные рынки.
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