Бизнес интерактивно обменялся кейсами по цифровой торговле

Электронная торговля сейчас является одним из самых активно развивающихся сегментов потребительского рынка. Аналитики прогнозируют рост в этой сфере более чем в 2 раза за ближайшие 5 лет.

«Торговля – это то, что сближает все предприятия - оно из сферы услуг, или из сферы производства, или занимается благотворительными и некоммерческими услугами: всегда ставится вопрос о торговле и продаже», - заключила председатель Гильдии МТПП по вопросам развития инновационной среды для бизнеса.

Ранее НСН сообщала, что экспортёры ювелирных изделий объединяются в гильдию при Московской торговой промышленной палате. Новый профессиональный союз создаётся с целью - облегчить российским ювелирным компаниям выход на международные рынки.



