МТПП назвала способы борьбы с контрафактом
О том, как правообладателям - производителям и импортерам бороться с контрафактом шла сегодня речь на площадке Московской торгово-промышленной палаты.
На бизнес-завтраке, организованном компанией Байтен Бургхардт при участии Гильдии МТПП по интеллектуальной собственности, выступили представители Федеральной таможенной службы и эксперты-практики. Советник президента МТПП Марина Евтеева, какие рекомендации были даны предпринимателям.
«Эксперты, спикеры дали конкретные рекомендации предпринимателям, как им следует взаимодействовать с правоохранительными органами, и помогать им в расследовании различных нарушений их авторских прав», - рассказала она.
Эксперты заявили, что что количество контрафакта уменьшается. Однако, в 2018 году таможенными органами было возбуждено 1255 дел об административных правонарушениях, выявлено свыше 18 млн. единиц контрафактной продукции.
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