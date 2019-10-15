МТПП назвала способы борьбы с контрафактом

О том, как правообладателям - производителям и импортерам бороться с контрафактом шла сегодня речь на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

На бизнес-завтраке, организованном компанией Байтен Бургхардт при участии Гильдии МТПП по интеллектуальной собственности, выступили представители Федеральной таможенной службы и эксперты-практики. Советник президента МТПП Марина Евтеева, какие рекомендации были даны предпринимателям.

«Эксперты, спикеры дали конкретные рекомендации предпринимателям, как им следует взаимодействовать с правоохранительными органами, и помогать им в расследовании различных нарушений их авторских прав», - рассказала она.

Эксперты заявили, что что количество контрафакта уменьшается. Однако, в 2018 году таможенными органами было возбуждено 1255 дел об административных правонарушениях, выявлено свыше 18 млн. единиц контрафактной продукции.

