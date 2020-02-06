Состоялись первые спецторги для малого бизнеса
В 2019 году была предложена новая мера поддержки малого и среднего предпринимательства – специализированные торги по аренде земельных участков. В начале текущего года уже состоялись первые аукционы, конкуренция составила порядка шести участников на лот. Самый высокий спрос среди представителей МСП продемонстрировал торговый центр в деревне Десна Десеневского района площадью 100,8 кв м, за который боролись 14 предпринимателей.
«В июле 2019 года был утвержден перечень земельных участков, предназначенных для аренды субъектами малого бизнеса. В него включены участки с предельными разрешенными параметрами строительства до 1,5 тысяч кв. м., что создает конкурентные преимущества для субъектов МСП при строительстве небольших объектов», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объекты имеют небольшую площадь, а начальная ставка арендной платы стартует с 114 тыс рублей.
Высокую заинтересованность продемонстрировал объект на Скоропрогонной улице, его арендная ставка в ходе торгов выросла в 6 раз – с 4 до 30 млн рублей. Победителем стала компания ООО «Смарттаун».
Компании БалтСтройПроект и ООО «Деметра» приобрели лоты на Новосходненском шоссе за 3,2 млн рублей и Проектируемом проезде №262 за 8,5 млн рублей соответственно.
«После заключения договоров с городом, инвесторы смогут начать строительство объектов придорожного сервиса площадью 300 и 1 тыс. кв. м в Северном, Южном и Юго-Восточном административных округах. В Новомосковском административном округе появится торговый объект, строительная площадь которого составит 100 кв. м», - рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Планируется выставить на торги в ближайшее время земельный участок на востоке столице площадью 0,05 га для строительства медцентра. Стартовая стоимость ежегодной арендной платы составила 44,75 тыс рублей.
Подробнее ознакомится с предложениями можно на инвестиционном портале правительства Москвы www.investmoscow.ru в разделе «Земельные объекты».
Ранее НСН сообщала, что в рамках аукционов на недвижимость, организаторами которых является Департамент города Москвы по конкурентной политике, выявлен самый дешевый и самый дорогой лоты.
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