Состоялись первые спецторги для малого бизнеса

В 2019 году была предложена новая мера поддержки малого и среднего предпринимательства – специализированные торги по аренде земельных участков. В начале текущего года уже состоялись первые аукционы, конкуренция составила порядка шести участников на лот. Самый высокий спрос среди представителей МСП продемонстрировал торговый центр в деревне Десна Десеневского района площадью 100,8 кв м, за который боролись 14 предпринимателей.

«В июле 2019 года был утвержден перечень земельных участков, предназначенных для аренды субъектами малого бизнеса. В него включены участки с предельными разрешенными параметрами строительства до 1,5 тысяч кв. м., что создает конкурентные преимущества для субъектов МСП при строительстве небольших объектов», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объекты имеют небольшую площадь, а начальная ставка арендной платы стартует с 114 тыс рублей.