Помещения старинного доходного дома на Арбате выставлены на аукцион

Два этажа построенного в 1901 году доходного дома в Староконюшенном переулке выставлены на продажу. Лоты размещены на инвестиционном портале города Москвы.

Стартовая цена помещений на первом этаже площадью 78,8 кв. метра – 14,5 миллиона рублей, помещений площадью 82,7 кв. метра на втором этаже кирпичного дома – 20,4 миллиона рублей. Срок подачи заявок на аукцион по первому лоту установлен до 15 апреля, по второму – до 11 марта.

Как отмечают власти Москвы, этот доходный дом является выявленным объектом культурного наследия. В 1920-е годы в нём жили участники литературного объединения «Кузница» Алексей Новиков-Прибой, Александр Неверов, Федор Гладков и Николай Ляшко. После войны здание было отдано под квартиры высшему командованию Военно-морского флота, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас на продажу через инвестиционный портал Москвы выставлены шесть объектов в районе Арбат.

