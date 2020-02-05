Помещения старинного доходного дома на Арбате выставлены на аукцион
Два этажа построенного в 1901 году доходного дома в Староконюшенном переулке выставлены на продажу. Лоты размещены на инвестиционном портале города Москвы.
Стартовая цена помещений на первом этаже площадью 78,8 кв. метра – 14,5 миллиона рублей, помещений площадью 82,7 кв. метра на втором этаже кирпичного дома – 20,4 миллиона рублей. Срок подачи заявок на аукцион по первому лоту установлен до 15 апреля, по второму – до 11 марта.
Как отмечают власти Москвы, этот доходный дом является выявленным объектом культурного наследия. В 1920-е годы в нём жили участники литературного объединения «Кузница» Алексей Новиков-Прибой, Александр Неверов, Федор Гладков и Николай Ляшко. После войны здание было отдано под квартиры высшему командованию Военно-морского флота, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Сейчас на продажу через инвестиционный портал Москвы выставлены шесть объектов в районе Арбат.
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