Москва представила самые дорогие и дешевые лоты недвижимости

«Через городские аукционы можно купить недвижимость под реализацию различных бизнес-задач. Сегодня на торги выставлены 544 объекта, площадь которых варьируется от 11 квадратных метров до 2,1 тысячи квадратных метров, а цена – от нескольких сотен тысяч рублей до сотен миллионов. Среди лотов есть нежилые помещения, отдельно стоящие здания и лоты, имеющие в составе помимо зданий земельные участки», - сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он также рассказал о других лотах с самыми низкими и высокими стартовыми ценами. К первой категории относится объекты стоимостью около 1 млн рублей в районах Бирюлево Западное (ЮАО), Ивановское (ВАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО). Лоты до 2 млн рублей можно приобрести в Выхино-Жулебно, Лианозово, Бескудниковском районе. До 3 милн рублей – в Лосиноостровском, Северном Бутове, Алексеевском, Бибиреве и Арбате.

Щербаков отметил, что единым у этих объектов является расположение в зданиях и небольшая площадь – до 32 кв метров.

«Конкуренция за право приобретения «миниатюрных» помещений в 2019 году составила 8 участников на лот - в полтора раза больше, чем, например, в 2016 году», - уточнил он.

Наиболее дорогие лоты располагаются на Арбате, в Фили-Давыдково, Сокольниках, Орехово-Борисово Северное. Начальные цены варьируются от 113 до 156 млн рублей.

Подробнее ознакомится с лотами можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что два этажа построенного в 1901 году доходного дома в Староконюшенном переулке выставлены на продажу.



