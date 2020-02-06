Москва представила самые дорогие и дешевые лоты недвижимости
В рамках аукционов на недвижимость, организаторами которых является Департамент города Москвы по конкурентной политике, выявлен самый дешевый и самый дорогой лоты. Так объект с самой низкой стартовой стоимостью находится в районе Савёлки Зеленоградского административного округа. Его площадь составляет 12,4 кв м, а цена всего 986 тыс рублей. Лот с самой высокой стартовой стоимостью расположен в районе Восточное Измайлово. За 245,9 млн рублей можно приобрести здание и участок на Верхней Первомайской улице.
Всего на сегодняшний день через открытые аукционы выставлено более 550 лотов.
«Через городские аукционы можно купить недвижимость под реализацию различных бизнес-задач. Сегодня на торги выставлены 544 объекта, площадь которых варьируется от 11 квадратных метров до 2,1 тысячи квадратных метров, а цена – от нескольких сотен тысяч рублей до сотен миллионов. Среди лотов есть нежилые помещения, отдельно стоящие здания и лоты, имеющие в составе помимо зданий земельные участки», - сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он также рассказал о других лотах с самыми низкими и высокими стартовыми ценами. К первой категории относится объекты стоимостью около 1 млн рублей в районах Бирюлево Западное (ЮАО), Ивановское (ВАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО). Лоты до 2 млн рублей можно приобрести в Выхино-Жулебно, Лианозово, Бескудниковском районе. До 3 милн рублей – в Лосиноостровском, Северном Бутове, Алексеевском, Бибиреве и Арбате.
Щербаков отметил, что единым у этих объектов является расположение в зданиях и небольшая площадь – до 32 кв метров.
«Конкуренция за право приобретения «миниатюрных» помещений в 2019 году составила 8 участников на лот - в полтора раза больше, чем, например, в 2016 году», - уточнил он.
Наиболее дорогие лоты располагаются на Арбате, в Фили-Давыдково, Сокольниках, Орехово-Борисово Северное. Начальные цены варьируются от 113 до 156 млн рублей.
Подробнее ознакомится с лотами можно на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что два этажа построенного в 1901 году доходного дома в Староконюшенном переулке выставлены на продажу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- РУСАДА: Информация об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказной
- Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку суицида
- Подсели на тяжёлые. Аналитик объяснил зависимость США от российской нефти
- Роскачество нашло презервативы с цинком и изопропиловым спиртом
- В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»