«Скорость вместо бюрократии»: В России предложили внедрить «датский опыт» выдачи разрешений на строительство

Он также предлагает сократить количество «лишних» процедур, связанных с предоставлением одних и тех же документов в разные инстанции на разных этапах

«В Дании предприниматель предоставляет все необходимые документы на первой стадии получения разрешения. С этого момента, человеку больше не нужно предоставлять какие-либо дополнительные документы. Проверка и выдача разрешения занимает 21 день. Количество процедур в Копенгагене вдвое меньше, чем в Москве, и они занимают в 2,5 раза меньше времени. В Малайзии, если взять за пример Куала-Лумпур, количество процедур в 1,5 раза меньше, чем в России, а срок выдачи разрешений в три раза меньше. При функционировании единой базы документации каждый контролирующий орган может сам брать необходимые ему данные. Это позволит избежать лишних бюрократических проволочек и снизит сроки рассмотрения», – отмечает в этой связи автор проекта «20 идей по развитию России».

Еще одно предложение Давыдова - оптимизировать процессы получения разрешений и подключения к коммуникациям так, чтобы большинство процедур проводилось параллельно.

«Благодаря этим предложениям, Россия сможет сократить сроки получения всех разрешений на строительство в два-три раза. Это не только благополучно скажется на развитии строительной инфраструктуры, но и повысит инвестиционную привлекательность страны», - уверен предприниматель.

Со своей стороны, член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал, что в сокращении бюрократических процедур при строительстве особенно заинтересованы «мелкие застройщики».

«Понятно, что любой бизнес всегда заинтересован в сокращении сроков подключения объектов к инженерным сетям и сроков получения разрешения на строительство. Для бизнеса идеально, если все это будет сделано за один день. Но, с другой стороны, государство достаточно хорошо проработало за десятилетия эти процедуры, и сейчас все намного лучше, чем раньше. Эти вещи хороши. С точки зрения сокращения бюрократических процедур, если бы у нас был высококонкурентный рынок, на котором работало бы много маленьких компаний, это была бы очень актуальная проблема. Однако, учитывая, как у нас рынок «подчистился» и по факту «убрали» мелких застройщиков, для крупных компаний не такая уж большая проблема создать какие-то дополнительные отделы, которые будут проходить эти бюрократические процедуры. Поэтому, если это можно сделать в рамках простых процедур, то почему бы и нет. А если это трудоемкие вещи, на которые государство должно потратить определенные усилия, то эта проблема сейчас не настолько критична», - сказал Барсуков.

При этом он допустил, что когда-нибудь и в России научатся проводить согласования «за один день».