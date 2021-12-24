«Скорость вместо бюрократии»: В России предложили внедрить «датский опыт» выдачи разрешений на строительство
В Россия реально сократить сроки получения всех разрешений на строительство в два-три раза, считает Дмитрий Давыдов.
Процедуры получения разрешений на строительство и подключение к коммуникациям в России следует упростить и ускорить, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.
Соответствующие предложения о внесении изменений в законодательство Давыдов изложил в рамках проекта «20 идей по развитию России», сославшись при этом на опыт Дании, Малайзии, ОАЭ и ряда других стран.
«Время на подключение объекта к водоснабжению, которое сейчас отнимает у предпринимателя в России полноценный месяц, следует сократить в два раза, до 15 дней. В ОАЭ – это 14 дней, а в Гонконге и вовсе один день. Сроки подключения к электричеству можно сократить в четыре раза, до 10 дней», - считает Давыдов.
Он также предлагает сократить количество «лишних» процедур, связанных с предоставлением одних и тех же документов в разные инстанции на разных этапах
«В Дании предприниматель предоставляет все необходимые документы на первой стадии получения разрешения. С этого момента, человеку больше не нужно предоставлять какие-либо дополнительные документы. Проверка и выдача разрешения занимает 21 день. Количество процедур в Копенгагене вдвое меньше, чем в Москве, и они занимают в 2,5 раза меньше времени. В Малайзии, если взять за пример Куала-Лумпур, количество процедур в 1,5 раза меньше, чем в России, а срок выдачи разрешений в три раза меньше. При функционировании единой базы документации каждый контролирующий орган может сам брать необходимые ему данные. Это позволит избежать лишних бюрократических проволочек и снизит сроки рассмотрения», – отмечает в этой связи автор проекта «20 идей по развитию России».
Еще одно предложение Давыдова - оптимизировать процессы получения разрешений и подключения к коммуникациям так, чтобы большинство процедур проводилось параллельно.
«Благодаря этим предложениям, Россия сможет сократить сроки получения всех разрешений на строительство в два-три раза. Это не только благополучно скажется на развитии строительной инфраструктуры, но и повысит инвестиционную привлекательность страны», - уверен предприниматель.
Со своей стороны, член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал, что в сокращении бюрократических процедур при строительстве особенно заинтересованы «мелкие застройщики».
«Понятно, что любой бизнес всегда заинтересован в сокращении сроков подключения объектов к инженерным сетям и сроков получения разрешения на строительство. Для бизнеса идеально, если все это будет сделано за один день. Но, с другой стороны, государство достаточно хорошо проработало за десятилетия эти процедуры, и сейчас все намного лучше, чем раньше. Эти вещи хороши. С точки зрения сокращения бюрократических процедур, если бы у нас был высококонкурентный рынок, на котором работало бы много маленьких компаний, это была бы очень актуальная проблема. Однако, учитывая, как у нас рынок «подчистился» и по факту «убрали» мелких застройщиков, для крупных компаний не такая уж большая проблема создать какие-то дополнительные отделы, которые будут проходить эти бюрократические процедуры. Поэтому, если это можно сделать в рамках простых процедур, то почему бы и нет. А если это трудоемкие вещи, на которые государство должно потратить определенные усилия, то эта проблема сейчас не настолько критична», - сказал Барсуков.
При этом он допустил, что когда-нибудь и в России научатся проводить согласования «за один день».
«Конечно, это реально. С точки зрения цифровизации государства наша страна находится на передовых позициях, и все разработанные сервисы идут в сторону уменьшения рутинных работ чиновниками и перевод этого дела на автоматизированные рельсы. Мы ведь видим этот прогресс. Банально, 10 лет назад провести сделку с недвижимостью – это была эпопея, а 15 лет назад, чтобы получить документы из БТИ, надо было в очередях кучу времени отстоять. Сейчас, же это делается через Госуслуги. Государство делает то же самое и в отношении бизнеса, цифровые порталы и прочее, так что все возможно», - уверен эксперт.
Как отмечает Дмитрий Давыдов, согласно рейтингу Doing Business Всемирного банка, в 2020 году мировыми лидерами в области благоприятных условий для получения разрешений на строительство являлись Гонконг, Малайзия, ОАЭ, Дания и Сингапур.
По его данным, подключение для бизнесменов к системе электроснабжения в ОАЭ занимает семь дней, что в пять раз быстрее, чем в России, при одинаковом количестве необходимых процедур. В Южной Корее и Малайзии эти процессы также заметно быстрее.
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