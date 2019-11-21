Школьников познакомят со здоровой конкуренцией по видеоурокам
До конца года различные активности пройдут для школьников, их родителей, педагогов, контрактных специалистов школ и активистов программы «Московское долголетие». Серия мероприятий состоится в рамках масштабного городского проекта Дни московской конкуренции. Организаторами которых выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.
Одним из первых мероприятий в рамках образовательного проекта стал «Урок о конкуренции-2019». Это видео-конкурс для педагогов столичных школ, где учителям предлагается доступно и интересно рассказать о том, как здоровое соперничество помогает в развитии всех сфер жизни.
Учитель истории Московской международной школы Ирина Тельнова рассказала о потенциале проекта для педагогов и детей.
«Конкурс направлен на расширение кругозора педагогов и их компетенций, которые связаны с понятием конкуренции. При этом, конкурс интересен еще и самой возможностью для педагогов поделиться своим опытом друг с другом и посмотреть насколько понятие конкуренции в современном мире является метопредметным», - сказала Тельнова.
В понятие здоровой конкуренции заложена основа понимания мира, которое преподается в рамках предметов Обществознание и История. Она считает, что формат видео-урока позволит детям не только в стенах учебных заведений ознакомиться с материалом, но и дома с родителями обсудить некоторые моменты.
«Тем более, тема конкуренции это то, что ребенок может видеть каждый день – сегодня один магазин открылся, завтра – другой. А почему? А с чем это связано? Какие условия конкуренции мы видим и, что можем ожидать?», - пояснила собеседник НСН.
Принять участие в конкурсе могут педагогические работники всех школ Москвы. Для участия необходимо выбрать одну из предложенных тематик, создать по ней видеоролик, загрузить его в библиотеку Московской электронной школы с хэштэгом конкурса и ждать результатов. В числе тематик конкурса:
· «Скиллы будущего». Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
· «Конкурент – не враг, конкурент – мотиватор». Как «здоровое» соперничество может помочь развитию?
· «Что такое конкуренция?». В каких сферах жизни она встречается чаще всего?
· «Конкуренция в истории». Примеры конкурентной борьбы в различные исторические периоды.
Учитель истории школы №1370 Антон Кошелев отметил удобный формат преподнесения информации для школьников и рассказал, по какой теме планирует снять свой видео-урок.
«Это достаточно интересный проект, который позволяет многим учителям столичных школ поучаствовать в конкурсе и рассказать ребятам в доступной форме о том, что такое здоровое соперничество. На мой взгляд, очень важно донести до школьников то, что конкуренция помогает развиваться, что она бывает в совершенно разных сферах общественной жизни. Ведь это не только экономическая конкуренция, о которой мы говорим в рамках изучения курса Обществознания и Экономики, а это еще и конкуренция в различных исторических периодах. Я буду снимать свой видео-урок по конкуренции в культурном пространстве России второй половины 19 века, надеюсь, что это будет интересно», - рассказал Кошелев.
По его мнению, понимание основ конкуренции пригодиться подрастающему поколению в становлении на профессиональном поприще.
«Безусловно, сегодня возрастают требования к тем профессиям, которое могут занять наши ребята в будущем, к тем местам, что они могут занять в социуме. Конкуренция это не просто борьба, не просто соперничество, а это сотрудничество. И чем больше будет подобных умений и навыков у детей, тем им будет проще», - заключил учитель.
Все видеоролики будут находиться в открытом доступе. Победителей определит в конце декабря экспертное жюри, в состав которого входят органы исполнительной власти столицы, социально ориентированные некоммерческие, общественные и образовательные организации.
Подробную информацию можно увидеть на сайте проекта.
Ранее НСН сообщала, что в Москве также пройдет первый в истории квиз о конкуренции для студентов «Конкурент-Мотиватор». Студенческий квиз — это командное состязание в формате «вопрос-ответ», в ходе которого команды из лучших ВУЗов Москвы соревнуются не только в своих знаниях, но и в сообразительности, логике, быстроте реакции и чувстве юмора.
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