Школьников познакомят со здоровой конкуренцией по видеоурокам

«Тем более, тема конкуренции это то, что ребенок может видеть каждый день – сегодня один магазин открылся, завтра – другой. А почему? А с чем это связано? Какие условия конкуренции мы видим и, что можем ожидать?», - пояснила собеседник НСН.

Принять участие в конкурсе могут педагогические работники всех школ Москвы. Для участия необходимо выбрать одну из предложенных тематик, создать по ней видеоролик, загрузить его в библиотеку Московской электронной школы с хэштэгом конкурса и ждать результатов. В числе тематик конкурса:

· «Скиллы будущего». Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра?

· «Конкурент – не враг, конкурент – мотиватор». Как «здоровое» соперничество может помочь развитию?

· «Что такое конкуренция?». В каких сферах жизни она встречается чаще всего?

· «Конкуренция в истории». Примеры конкурентной борьбы в различные исторические периоды.

Учитель истории школы №1370 Антон Кошелев отметил удобный формат преподнесения информации для школьников и рассказал, по какой теме планирует снять свой видео-урок.

«Это достаточно интересный проект, который позволяет многим учителям столичных школ поучаствовать в конкурсе и рассказать ребятам в доступной форме о том, что такое здоровое соперничество. На мой взгляд, очень важно донести до школьников то, что конкуренция помогает развиваться, что она бывает в совершенно разных сферах общественной жизни. Ведь это не только экономическая конкуренция, о которой мы говорим в рамках изучения курса Обществознания и Экономики, а это еще и конкуренция в различных исторических периодах. Я буду снимать свой видео-урок по конкуренции в культурном пространстве России второй половины 19 века, надеюсь, что это будет интересно», - рассказал Кошелев.

По его мнению, понимание основ конкуренции пригодиться подрастающему поколению в становлении на профессиональном поприще.

«Безусловно, сегодня возрастают требования к тем профессиям, которое могут занять наши ребята в будущем, к тем местам, что они могут занять в социуме. Конкуренция это не просто борьба, не просто соперничество, а это сотрудничество. И чем больше будет подобных умений и навыков у детей, тем им будет проще», - заключил учитель.

Все видеоролики будут находиться в открытом доступе. Победителей определит в конце декабря экспертное жюри, в состав которого входят органы исполнительной власти столицы, социально ориентированные некоммерческие, общественные и образовательные организации.

Подробную информацию можно увидеть на сайте проекта.

Ранее НСН сообщала, что в Москве также пройдет первый в истории квиз о конкуренции для студентов «Конкурент-Мотиватор». Студенческий квиз — это командное состязание в формате «вопрос-ответ», в ходе которого команды из лучших ВУЗов Москвы соревнуются не только в своих знаниях, но и в сообразительности, логике, быстроте реакции и чувстве юмора.

