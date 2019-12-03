Самарская область присоединилась к Порталу поставщиков
Об автоматизации малых закупок при помощи Портала поставщиков рассказали самарскому бизнесу в ходе семинара-практикума «Осуществление закупок малого объема на Портале поставщиков». Электронный ресурс позволяет регионалам предлагать свою продукцию не только внутри своей области, но и работать с заказчиками по всей России.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, 15% контрактов, которые были уже заключены с предпринимателями из Самарской области через Портал поставщиков, ориентированы на московских заказчиков.
«В этом смысле Портал поставщиков становится очень действенной точкой входа на рынок закупок, вне зависимости от географического местоположения представителей малого бизнеса», - пояснил Дёгтев.
Семинар-практикум позволил разобраться в нюансах работы на интернет-площадке, отметил председатель самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов. Портал поставщиков предоставляет бизнесменам возможность расширить свой бизнес и найти новых заказчиков, при условии бесплатного использования ресурса.
«На Портале поставщиков зарегистрировано более 8000 заказчиков, и это позволяет расширить круг продаж нашим компаниям, увеличить выручку и как следствие увеличить поступления в бюджет Самарской области», - считает Хилов.
Мероприятие «Осуществление закупок малого объема на Портале поставщиков» состоялось при поддержки самарского регионального отделения «Деловой России» и Департамента города Москвы по конкурентной политике .
Напомним, Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы.
Ранее НСН сообщала, что обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» по работе с Порталом поставщиков провели для представителей бизнеса Подмосковья. Участники мероприятия подробнее ознакомились с возможностями аналитики Портала, нюансами его работы. Кроме этого, с ними поделились лайфхаками как для новичков, так и уже опытных поставщиков.
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