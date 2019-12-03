Самарская область присоединилась к Порталу поставщиков

Об автоматизации малых закупок при помощи Портала поставщиков рассказали самарскому бизнесу в ходе семинара-практикума «Осуществление закупок малого объема на Портале поставщиков». Электронный ресурс позволяет регионалам предлагать свою продукцию не только внутри своей области, но и работать с заказчиками по всей России.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, 15% контрактов, которые были уже заключены с предпринимателями из Самарской области через Портал поставщиков, ориентированы на московских заказчиков.

«В этом смысле Портал поставщиков становится очень действенной точкой входа на рынок закупок, вне зависимости от географического местоположения представителей малого бизнеса», - пояснил Дёгтев.