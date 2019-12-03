Портал поставщиков был представлен подмосковным предпринимателям
Обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» по работе с Порталом поставщиков провели для представителей бизнеса Подмосковья. Участники мероприятия подробнее ознакомились с возможностями аналитики Портала, нюансами его работы. Кроме этого, с ними поделились лайфхаками как для новичков, так и уже опытных поставщиков.
Сегодня порядка 16 тысяч предпринимателей и 900 заказчиков столичного региона наладили взаимодействие с электронным ресурсом для эффективного сбыта и приобретения продукции и услуг.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев также отметил, что в текущем году для бизнеса Подмосковья в Портал поставщиков был интегрирован «Электронный магазин Московской области» - стала доступна технология единой точки входа.
«Теперь предприниматели, работающие на этих ресурсах, могут получить доступ ко всем их инструментам, не проходя повторную аутентификацию. Это стало очередным шагом, благодаря которому работа подмосковных поставщиков на Портале станет ещё проще и эффективнее», - пояснил Дёгтев.
Исполнительный директор Московского областного Фонда микрофинансирования Александр Большухин высказал мнение, что Портал является отличным инструментом для предпринимателей при взаимодействии с бюджетными организациями, а это в свою очередь «способствует благоприятному бизнес-климату Московской области».
Участие в семинаре «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» приняли более 70 представителей малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата региона и Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что малому бизнесу Великого Новгорода рассказали, как выйти на российский рынок закупок малого объёма с помощью Портала поставщиков.
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