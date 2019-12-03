Портал поставщиков был представлен подмосковным предпринимателям

Обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» по работе с Порталом поставщиков провели для представителей бизнеса Подмосковья. Участники мероприятия подробнее ознакомились с возможностями аналитики Портала, нюансами его работы. Кроме этого, с ними поделились лайфхаками как для новичков, так и уже опытных поставщиков.

Сегодня порядка 16 тысяч предпринимателей и 900 заказчиков столичного региона наладили взаимодействие с электронным ресурсом для эффективного сбыта и приобретения продукции и услуг.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев также отметил, что в текущем году для бизнеса Подмосковья в Портал поставщиков был интегрирован «Электронный магазин Московской области» - стала доступна технология единой точки входа.