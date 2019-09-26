Медорганизации приступили к страхованию врачей

В Московской торгово-промышленной палате обсудили страхование ответственности врачей. Председатель Гильдии МТПП по здравоохранению и медицинской индустрии Олег Рукодайный отметил, что развитие страховой ответственности врачей в России тормозит ряд факторов. И прежде всего, то обстоятельство, что врач не является субъектом права.

В связи с этим страховщики стали предлагать индивидуальное страхование врачей. Медицинские организации уже покупают полисы по мере своих возможностей и желания защитить медицинский персонал.

А тем временем, Всероссийский союз страховщиков отмечает, что за последние два года резко выросло число договоров страхования в сфере медицины - с 50 до 100 тысяч. Однако, чаще всего страхуется риск - «причинение вреда пациенту». Следует уточнить, что в российском законодательстве не существует терминов «врачебная ошибка» и «дефекты оказания медицинской помощи».

Специалисты также фиксируют существенный рост числа судебных разбирательств, которые основываются на некачественном оказании медицинских услуг, в частности, это дела по защите прав потребителей. При этом, росту подверглись и суммы исков. Юристы даже отмечают тенденцию «потребительского экстремизма». То есть, это когда знания нормативных документов используются не для защиты своих прав, а для извлечения выгоды.



