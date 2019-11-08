Регионы включили в топ-3 лучших практик по поддержке бизнеса столичный Портал поставщиков
В ходе общественного опроса представителей 77 российских регионов четверть голосов за лучшие социально-экономическим практики, которые способствуют развитию и поддержке бизнеса, получил московский Портал поставщиков. Всего было поставлено 36,5 тысяч «лайков» по номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», участие приняло 380 практик.
Об окончании общественной оценки регионами лучших практик в этом направлении рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков» набрала больше всего голосов – более 9 тысяч – и возглавила тройку инициатив и практик в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», - сказал он.
Более 90% пользователей Портала поставщиков это представители малого и среднего бизнеса. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что электронная площадка для предпринимателей уже давно вышла за пределы столичного региона.
«На этом интернет-ресурсе активно работают пользователи из 33 регионов России. Сегодня портал поставщиков имеет тот большой багаж опыта, которым он готов делиться с другими субъектами страны», - пояснил Дёгтев.
Организатором ежегодного всероссийского конкурса является Агентство стратегических инициатив. Цель проекта это поиск решений социально-экономических проблем в России через выявление, отбор и тиражирование лучших кейсов. На следующем этапе конкурса экспертным жюри будут рассмотрены 80 практик. Итоги подведут в ходе Российского инвестиционного форума Сочи-2020, который состоится 12-14 февраля.
Ранее НСН сообщала, что половина российских регионов нуждается в цифровых инструментах для проведения закупок малого объема. Об этом стало известно в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции.
Москва - один из регионов России, обладающий богатым опытом проведения закупок малых объемов в электронной форме, считает директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна Демидова.
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