Регионы включили в топ-3 лучших практик по поддержке бизнеса столичный Портал поставщиков

В ходе общественного опроса представителей 77 российских регионов четверть голосов за лучшие социально-экономическим практики, которые способствуют развитию и поддержке бизнеса, получил московский Портал поставщиков. Всего было поставлено 36,5 тысяч «лайков» по номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», участие приняло 380 практик.

Об окончании общественной оценки регионами лучших практик в этом направлении рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков» набрала больше всего голосов – более 9 тысяч – и возглавила тройку инициатив и практик в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», - сказал он.