Половина российских регионов нуждается в системе электронных закупок

Половина российских регионов нуждается в цифровых инструментах для проведения закупок малого объема. Об этом стало известно в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции.

Москва - один из регионов России, обладающий богатым опытом проведения закупок малых объемов в электронной форме, считает директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна Демидова.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что в настоящий момент предприниматели из более 30 регионов работают на Портале поставщиков. По его словам, с каждым годом доля регионального бизнеса, готового предлагать свои товары и услуги столичному рынку через портал поставщиков, растет.

«Объем от сделок через портал поставщиков по итогам года прогнозируется на уровне 43 миллиардов рублей. Годом ранее эта цифра была почти в два раза меньше – 25 миллиардов. Такой скачок произошел, в том числе, благодаря большому интересу к интернет-порталу со стороны регионов», - сказал вице-мэр.

По оценке экспертов, экономия субъектов России от использования портала превышает три миллиарда рублей.

«Понимая, что разные регионы имеют разные возможности, Москва готова масштабировать свой успешный опыт, портал поставщиков при этом выступает незаменимым инструментом», - сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции. Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 800 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти. В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

