Портал поставщиков подготовился к работе в условиях коронавируса

По его словам, работа по обеспечению потребностей города ведется в полном объеме, несмотря на ситуацию с коронавирусом в столице. Все службы поддержки Портала поставщиков переведены в режим усиленной готовности. Предприниматели и заказчики также могут подать обращение по телефону 8 (495) 957-94-77 или на электронную почту pp-petition@mos.ru.

Перевод всех городских служб в режим повышенной готовности ведется в рамках работы Оперативного штаба по экономическим вопросам. Его возглавляет заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. В задачи штаба входит мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, а также разработка мер по обеспечению финансовой стабильности.

На прошлой неделе сообщалось, что Портал поставщиков показал рекордную закупку.



