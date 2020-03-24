Портал поставщиков подготовился к работе в условиях коронавируса

Специалисты службы контроля качества и технической поддержки Портала поставщиков подготовились к возросшему числу обращений в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Первая сделка G2B заключена на Портале поставщиков

По его словам, работа по обеспечению потребностей города ведется в полном объеме, несмотря на ситуацию с коронавирусом в столице. Все службы поддержки Портала поставщиков переведены в режим усиленной готовности. Предприниматели и заказчики также могут подать обращение по телефону 8 (495) 957-94-77 или на электронную почту pp-petition@mos.ru.

Перевод всех городских служб в режим повышенной готовности ведется в рамках работы Оперативного штаба по экономическим вопросам. Его возглавляет заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. В задачи штаба входит мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, а также разработка мер по обеспечению финансовой стабильности.

На прошлой неделе сообщалось, что Портал поставщиков показал рекордную закупку.


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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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