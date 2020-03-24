Портал поставщиков подготовился к работе в условиях коронавируса
Специалисты службы контроля качества и технической поддержки Портала поставщиков подготовились к возросшему числу обращений в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, работа по обеспечению потребностей города ведется в полном объеме, несмотря на ситуацию с коронавирусом в столице. Все службы поддержки Портала поставщиков переведены в режим усиленной готовности. Предприниматели и заказчики также могут подать обращение по телефону 8 (495) 957-94-77 или на электронную почту pp-petition@mos.ru.
Перевод всех городских служб в режим повышенной готовности ведется в рамках работы Оперативного штаба по экономическим вопросам. Его возглавляет заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. В задачи штаба входит мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, а также разработка мер по обеспечению финансовой стабильности.
На прошлой неделе сообщалось, что Портал поставщиков показал рекордную закупку.
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