Пятнадцать московских вузов примут участие в квизе по конкуренции

Команды пятнадцати столичных вузов подали заявки на участие в первом в истории квизе на тему конкуренции, который состоится 28 ноября в Москве. Студенческий конкурс пройдет в рамках городского проекта «Дни московской конкуренции».

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что вузовские команды состоят из восьми студентов любого факультета и любой формы обучения, но при условии получения первого высшего образования.

В настоящее время команды сформированы от следующих столичных университетов: РГГУ, РЭУ им. Плеханова, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МИСиС, МПГУ, РАНХиГС, МАИ, МИРЭА, МФЮА, МГРИ, НИУ МГСУ, МГИФКСиТ, ГУУ, МГУУ.

«Буквально спустя несколько дней после объявления о запуске квиза студенческие команды начали подавать заявки на участие. Студентов ждёт увлекательное интеллектуальное состязание, задания которого позволят рассмотреть понятие «конкуренция» под совершенно другим углом», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

По мнению капитана команды первокурсников НИЯУ МИФИ Елизаветы Кушнаревой, формат квиза позволит его участникам выйти из зоны комфорта.