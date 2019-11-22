Пятнадцать московских вузов примут участие в квизе по конкуренции
Команды пятнадцати столичных вузов подали заявки на участие в первом в истории квизе на тему конкуренции, который состоится 28 ноября в Москве. Студенческий конкурс пройдет в рамках городского проекта «Дни московской конкуренции».
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что вузовские команды состоят из восьми студентов любого факультета и любой формы обучения, но при условии получения первого высшего образования.
В настоящее время команды сформированы от следующих столичных университетов: РГГУ, РЭУ им. Плеханова, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МИСиС, МПГУ, РАНХиГС, МАИ, МИРЭА, МФЮА, МГРИ, НИУ МГСУ, МГИФКСиТ, ГУУ, МГУУ.
«Буквально спустя несколько дней после объявления о запуске квиза студенческие команды начали подавать заявки на участие. Студентов ждёт увлекательное интеллектуальное состязание, задания которого позволят рассмотреть понятие «конкуренция» под совершенно другим углом», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
По мнению капитана команды первокурсников НИЯУ МИФИ Елизаветы Кушнаревой, формат квиза позволит его участникам выйти из зоны комфорта.
«Думаю, квиз - это своеобразный выход из зоны комфорта. Ведь это работа в команде, где нужно уметь использовать свои знания, а также уметь слушать других, компоновать все идеи и доводить их до конечного результата. Уверена, мы получим массу новых знаний, положительных эмоций, а также бесценный опыт, который несомненно пригодится нам в жизни», - считает студентка.
Мероприятие состоится коммуникационной площадке Агентства стратегических инициатив - «Точка кипения» в МИСиС. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке. Организатором студенческого квиза является Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и других органов исполнительной власти столицы.
Напомним, проект «Дни московской конкуренции» впервые проходит в столице и реализуется с целью привлечения внимания к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в условиях цифровых изменений глобальной экономики.
Ранее НСН сообщала, что в рамках "Дней московской конкуренции" запущен видео-конкурс для педагогов столичных школ «Урок о конкуренции-2019», где учителям предлагается доступно и интересно рассказать о том, как здоровое соперничество помогает в развитии всех сфер жизни.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кремль в шоке от кадров казни в Сирии
- Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики
- Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава
- Непродуктивно, но полезно. Онищенко оценил «сухой закон» в Щелкове
- Греф рассказал о росте долговой нагрузки россиян